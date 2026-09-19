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Tesla, ile kazada hayatını kaybeden 31 yaşındaki Genesis Giovanni Mendoza Martinez’in ailesi arasındaki davada şirket uzlaşmaya gitti. Tesla cephesi, bu uzlaşmanın kazadaki hukuki sorumluluğu kabul ettikleri anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

SAATTE 113 KİLOMETRE HIZLA GELEN FACİA OLAY

NTV'de yer alan habere göre; 18 Şubat 2023’te Contra Costa bölgesinde gerçekleşmişti. Martinez’in kontrolündeki Model S, yoldaki başka bir kazaya müdahale etmek için şeritte duran itfaiye aracına saatte yaklaşık 113 kilometre hızla çarptı. Feci kazada Martinez olay yerinde can verirken, yolcu koltuğunda oturan kardeşi ağır yaralandı. Kaza sonrası araçtan elde edilen telemetri verileri, tartışmaların odağındaki otopilot sisteminin çarpışmadan tam 12 dakika önce devreye alındığını kanıtladı.

"OTOPİLOT" İSMİ VE MUSK'IN SÖYLEMLERİ YARGI KISKACINDAYDI

Davanın temel dayanağını, Tesla'nın ve şirketin CEO'su Elon Musk'ın sürücü destek sistemlerini pazarlama stratejisi oluşturuyordu. Martinez ailesi, şirketin kullandığı iddialı ifadelerin sürücülere sahte bir güvenlik hissi aşıladığını savundu. İddiaya göre Martinez, "Otopilot" adlandırması nedeniyle aracın tamamen kendi kendine gidebileceğine inanmış ve direksiyon başındaki dikkatini devretmişti.

Mahkemenin önceki ara kararları da Tesla için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyordu. Davaya bakan yargıç, "Autopilot" isminin tüketiciyi yanıltabileceği tezini makul bulmuş, üstelik Elon Musk'ın "Sistem bir insan sürücüden muhtemelen daha iyi" şeklindeki açıklamalarının jüri karşısında delil olarak tartışılabileceğine hükmetmişti. Bu karar, olası bir duruşmada sadece kaza anının değil, Tesla’nın tüm pazarlama kültürünün yargılanmasının önünü açıyordu.

Tesla ise savunmasında kusuru tamamen sürücüye atfederek; Martinez’in kullanım kılavuzundaki katı uyarıları ve sürüş esnasındaki aktif ikazları hiçe saydığını öne sürüyordu. Varılan son dakika uzlaşmasıyla birlikte, tüm bu iddialar jüri tarafından karara bağlanmadan kapanmış oldu.

TESLA'NIN KABUSU: 243 MİLYON DOLARLIK ÖNCEKİ DAVA

Bu vaka, Tesla'nın jüri aşamasına gelmeden sessiz sedasız kapattığı ilk otopilot davası değil. Ancak şirketin uzlaşmayı reddedip mahkemeye çıktığı dosyalarda ağır faturalar ödediği biliniyor.

2019 yılında Florida’da meydana gelen ve otopilottaki bir Model S'in yol kenarındaki araca çarpmasıyla sonuçlanan kazada, 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon hayatını kaybetmişti. Uzlaşma sağlanamayan bu davada jüri, 2025 yılında Tesla'yı kısmen kusurlu bularak tam 243 milyon dolarlık devasa bir tazminata hükmetti. Söz konusu karar, geçtiğimiz Şubat (2026) ayında federal bir yargıç tarafından onansa da Tesla'nın temyiz mücadelesi halen devam ediyor.