ABD merkezli teknoloji ve enerji devi Tesla, fırtına ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı Teksas eyaletinde ev sahiplerine yönelik cazip bir depolama çözümü sundu. Şirket, geliştirdiği "Powerwall Lease" kiralama programı doğrultusunda iki adet Powerwall batarya ünitesini kendi perakende elektrik hizmeti Tesla Electric ile entegre bir paket halinde tüketicilere açtı. Sabit ve düşük elektrik tarifesinin eşlik ettiği pakette, başlangıç için herhangi bir kurulum ücreti talep edilmiyor.

TEŞVİK KREDİSİYLE AYLIK MALİYET DÜŞÜYOR

Programın finansal yapısına göre iki Powerwall ünitesinin ilk yıl için standart aylık kira bedeli 122 dolar olarak belirlendi. Söz konusu tutar sonraki dönemlerde yıllık yüzde 3 artış oranıyla güncelleniyor. Şirketin sunduğu Yedekleme veya Sanal Güç Santrali (VPP) planlarına dahil olan kullanıcılara ise faturaları üzerinden aylık 87 dolarlık geri ödeme kredisi tanımlanıyor. Böylelikle kullanıcıların ödeyeceği tutar vergiler hariç yaklaşık 35 dolara geriliyor. Kullanıcılardan süreç başında yalnızca bir defaya mahsus 100 dolarlık sipariş bedeli alınıyor.

FIRTINA ÖNCESİ OTOMATİK ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Şebeke elektriğinin kesildiği anlarda milisaniyeler içinde devreye girerek buzdolabı, aydınlatma ve temel iklimlendirme sistemlerinin çalışmasını sürdüren Powerwall, gelişmiş yazılım özellikleriyle destekleniyor. Tüm sistemin tek bir mobil uygulama üzerinden yönetilmesine imkan tanıyan Tesla, Storm Watch (Fırtına Takibi) teknolojisini de sisteme dahil etti. Bölgesel hava tahminlerini anlık takip eden bu özellik, yaklaşan fırtına ya da olumsuz hava şartları öncesinde bataryaların tamamen şarj edilmesini sağlayarak kesinti anında maksimum kapasiteyle hizmet veriyor.