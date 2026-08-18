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Kaynak: Haber Merkezi

Resmi Gazete'de yayımlanan terör örgütü PKK'lılara özgürlük verdiği için tepki yağan "çerçeve yasa" gündemdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Yılmaz, Çerçeve Yasa'da PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek kurulun kurulduğunu ifade ederek, ilk toplantının 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle;

"- Gazi Meclisimizde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmî Gazete'de yayımlanan 7595 Sayılı 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' hayırlı olsun.

- Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek olan Kurul, Kanun'un yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi Bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır.

İLK TOPLANTI 24 AĞUSTOS

- Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu toplantıda Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır.

- Ayrıca, Kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 Sayılı Kanun'la tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir."