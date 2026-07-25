Ümit Özdağ, gazeteci Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtladı. Akdemir'in "Sorduğum isimleri birkaç kelimeyle anlatsanız..." dediği Özdağ; Erdoğan, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Meral Akşener isimleri hakkında düşüncelerini söyledi.
Özdağın yanıtları şöyle:
— Tayyip Erdoğan
• Artık emekliliğin zamanı gelmiş bir siyasetçi.
— 2024’te Ekrem İmamoğlu‘nu sormuştum çok sert bir cevap vermiştiniz.
• Hala öyle düşünüyorum ama o içeride iken öyle bir cevap vermeyecegim. Adil yargılanmasını ve dışarıda olmasını istiyorum
— Özgür Özel
• Genç ve dinamik bir siyasetçi. Bakalım, göreceğiz
— Kemal Kılıçdaroğlu
• Kemal Bey keşke anılarını yazsaydı.
— Meral Akşener
• Umarım Kemal bey yaptıysa ben neden yapmayayım demez ve geri dönmeyi düşünmez.