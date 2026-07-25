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Ümit Özdağ, gazeteci Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtladı. Akdemir'in "Sorduğum isimleri birkaç kelimeyle anlatsanız..." dediği Özdağ; Erdoğan, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Meral Akşener isimleri hakkında düşüncelerini söyledi.

Özdağın yanıtları şöyle:

— Tayyip Erdoğan

• Artık emekliliğin zamanı gelmiş bir siyasetçi.

— 2024’te Ekrem İmamoğlu‘nu sormuştum çok sert bir cevap vermiştiniz.

• Hala öyle düşünüyorum ama o içeride iken öyle bir cevap vermeyecegim. Adil yargılanmasını ve dışarıda olmasını istiyorum

— Özgür Özel

• Genç ve dinamik bir siyasetçi. Bakalım, göreceğiz

— Kemal Kılıçdaroğlu

• Kemal Bey keşke anılarını yazsaydı.

— Meral Akşener

• Umarım Kemal bey yaptıysa ben neden yapmayayım demez ve geri dönmeyi düşünmez.