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Kaynak: AA / DHA / ANKA

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Van’da esnaf ve sanatkâr teşkilatlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyarette, 30 Eylül Çarşamba günü Ankara’da yapılacak Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Kurulu öncesi dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VESOB) Başkanı Eser Adıyaman, TESK Genel Kurulu’nda başkanlığa adaylığını açıklayan Mehmet Yiğiner’i destekleyeceklerini söyledi.

“SONUNA KADAR YİĞİNER’LE BERABERİZ”

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki federasyon başkanları Van’da çeşitli temaslarda bulundu. Yiğiner, VESOB’u ziyaret ederek Başkan Eser Adıyaman ve esnaf teşkilatlarının temsilcileriyle görüştü.

Kentteki oda ve kooperatif yöneticileriyle de bir araya gelen Yiğiner, esnaf ve sanatkârların yaşadığı sorunlar ile teşkilatın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

VESOB Başkanı Eser Adıyaman, 30 Eylül’de Ankara’da yapılacak TESK Genel Kurulu’nda Mehmet Yiğiner’i destekleyeceklerini belirtti.

Esnafın sorunları için çalışan isimlerin yanında olacaklarını söyleyen Adıyaman, “Biz esnaf için çalışan adamla beraber olacağız her zaman. Esnaf için çaba harcayanlara destek vereceğiz” dedi.

Adıyaman, zincir marketlerin yönetimlerinde yer alan kişilerin küçük esnafı temsil etmesini de eleştirdi.

“Sen bizim küçük esnafın temsilcisi olarak, bakkalın temsilcisi olarak zincir marketin yönetim kurulunda olursan, küçük esnafı savunamazsın. Bundan dolayı biz sonuna kadar Genel Başkanımız Mehmet Yiğiner’le beraberiz” ifadelerini kullandı.

“15 MİLYONLUK BİR CAMİADAN SÖZ EDİYORUZ”

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner de Van’daki esnaf temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TESK’e bağlı yaklaşık 2,5 milyon esnaf ve sanatkâr bulunduğunu belirten Yiğiner, çalışanlarıyla birlikte milyonlarca kişilik bir kesimi temsil ettiklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkârların ülkenin önemli bir kesimini oluşturduğunu savunan Yiğiner, “Bu birkaç kişinin şahsi menfaatlerine bu kadar büyük bir camia terk edilemez” dedi.

TESK Genel Kurulu’nda yapılacak seçime de değinen Yiğiner, 30 Eylül’deki genel kurula ilişkin iddialı bir mesaj verdi.

Yiğiner, “Allah’ın izniyle 30 Eylül’de yapılacak genel kurulda gözüken o ki farklı bir şekilde biz bu seçimi kazanacağız. İki şık var. Aday olmazlarsa güle oynaya seçime girer, çıkarız. Aday olurlarsa yine sıkıntı yok. Genel kurulumuzu alırız” ifadelerini kullandı.