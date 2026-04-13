Yılda yalnızca yaklaşık 20 gün hayatta kalan ve görsel güzelliğiyle dikkat çeken ters laleleri koparanlara 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Enstitüde 34’ü Türkiye’nin farklı bölgelerinden, 4’ü ise yurt dışından temin edilen toplam 38 ters lale türü bulunuyor. Ziraat Mühendisi Meral Aslay, ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmalarının 2006 yılından bu yana sürdüğünü belirterek, bir melez tür elde etmenin 4 ila 7 yıl sürebildiğini ifade etti.

Aslay, yürütülen çalışmalar sonucunda 27 melez çeşit adayı geliştirildiğini aktararak, ters lalelerin büyük bölümünün endemik olduğunu ve koruma altına alındığını kaydetti.

Türkiye’de ters lale gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan koleksiyon bahçesinde 38 türe ait 82 popülasyonun muhafaza edildiğini vurgulayan Aslay, bu çalışmaların biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Ters lale türlerinin izinsiz olarak doğadan toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlatan Aslay, bu türlere zarar verilmesi halinde 700 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Güzelliğiyle öne çıkan ters laleler, her yıl kısa süreli çiçeklenme döneminde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.