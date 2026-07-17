Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’de son dönemde siyasetin en sıcak ve stratejik başlığı haline gelen Terörsüz Türkiye sürecinde ve temas trafiği yoğunlaştı. Sürecin yasal güvencesini oluşturacak bir çerçeve yasa hazırlığı çerçevesinde DEM Parti İmralı Heyeti, iktidar partisi AK Parti ve sürecin en kritik çıkışlarını yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile arka arkaya kritik temaslar gerçekleştirdi.

AK Parti, görüşmede İmralı heyetine somut bir teklif metni sunmadığı öğrenilirken genel çerçeve konusunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. DEM Parti'nin İmralı ile temasların yoğunlaştırılması yönünde eğilimi olduğu belirtildi. Bahçeli ise İmralı heyetine sürecin arkasında olduğunu bir kez daha vurgularken sürecin düğümlendiği kritik başlık da ortaya çıktı...

DEM Parti'nin çıkarılacak çerçeve yasada suça bulaşan, bulaşmayan ayrımı olmaması ve terör örgütü PKK’nın sözde lider kadrosunun kapsam dışı bırakılmaması talebinde bulunduğu aktarıldı. İktidarın ise sözde lider kadroya yer alan teröristlerin de yasa kapsamına alınmasına sıcak bakmadığı öğrenildi. DEM Parti örgütün sözde liderlerinin de örgüte katılanlarla aynı yasal düzenlemeden yararlanması için ısrar ederken iktidar partisinin bu talebe yeşil ışık yakmamakta kararlı olduğu ifade edildi. İktidar ile DEM Parti arasındaki sözde lider kadro düğümünün çözülememesi durumunda yasal düzenleme ekim ayındaki yeni yasama dönemine kalacak.

YASADA NELER OLACAK?

PKK'nın üst düzey isimlerinin kapsam dışı bırakılması öngörülen çerçeve yasada etkin pişmanlıkla ilgili yasanın 221’inci maddesinde yer alan hükümler uygulanacağı aktarıldı. Silahlı eylemlere katılmayanlara üç ya da 5 yıllık bir denetimli serbestlik sürecinin uygulanacağı belirtildi.