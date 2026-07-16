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İktidar ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci şehit yakını ve gazilerden gelen tepkilere rağmen devam ediyor.

TBMM'nin yaz tatiline girmeden önce gündemindeki yasa tekliflerini tamamlaması beklenirken, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında hazırlanması planlanan çerçeve yasanın bu yasama döneminde Genel Kurul'a gelmeyeceği belirtiliyor. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Ankara kulislerinde düzenlemenin yeni yasama yılının başlayacağı ekim ayına bırakılması bekleniyor.

Meclis'in bu hafta ve gelecek hafta yoğun mesai yaparak 23 Temmuz'da tatile girmesi planlanırken, kapsamlı siyasi uzlaşı gerektiren düzenleme için yeterli zamanın kalmadığı ifade ediliyor.

AK PARTİ İLE DEM PARTİ ARASINDA TEMASLAR HIZLANDI

Edinilen bilgilere göre, çerçeve yasanın ertelenmesi DEM Parti cephesinde sürecin yavaşladığı yönünde değerlendirmelere neden oldu. Bunun üzerine AK Parti yönetiminin, oluşan rahatsızlığın giderilmesi amacıyla DEM Parti temsilcileriyle temaslarını sıklaştırdığı belirtiliyor.

Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti kurmayları, düzenlemenin gündemden kaldırılmadığını, yalnızca TBMM'nin yasama takvimi nedeniyle yeni döneme bırakıldığını ifade ederek güvence veriyor.

"ÇERÇEVE YASA ÖNCELİKLİ GÜNDEM OLACAK" MESAJI

Görüşmelerde, teklif üzerindeki hazırlıkların sürdüğü ve TBMM'nin ekim ayında yeniden açılmasıyla birlikte çerçeve yasanın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı mesajının iletildiği öne sürülüyor.

AK Parti kaynakları, Meclis'in mevcut gündemini tamamladıktan sonra tatile gireceğini belirtirken, DEM Parti'nin ise sürecin kesintiye uğramaması ve verilen siyasi taahhütlerin korunması konusunda güvence talep ettiği ifade etti.

Meclis kulislerinde, yaz boyunca iki parti arasındaki temasların devam etmesi ve yeni yasama yılının ilk siyasi başlıklarından birinin 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasa olması bekleniyor.

Öte yandan; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dünkü 15 Temmuz töreninde, "Terörsüz Türkiye" sürecinin TBMM'de yapılacak yasal düzenlemelerle tamamlanacağını sürecin ardından yeni anayasa çalışmalarının da başlatılması gerektiği söylemişti.