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Kaynak: Haber Merkezi

İktidarın “Terörsüz Türkiye”, DEM Parti’nin ise “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” olarak isimlendirdiği süreç kapsamında hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Teklifin komisyondan geçmesinden sonra ‘sözde’ silahsızlanma kararı alan bebek katili örgüt PKK’nın “Hareket Yönetimi” imzasıyla yayımlanan ve Mezopotamya Ajansı’nda yer alan açıklamada, yasaya ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Açıklamada, Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçen teklifin ciddi eksiklikler barındırdığı iddia edildi. Komisyon raporundaki demokratikleşme önerilerinin yasaya yansıtılmadığı belirtilerek, "Kürt kavramı kullanılmadan yalnızca silahsızlanmadan söz edilmesi sorunun bütünlüklü ele alınmadığını göstermektedir. İçerikteki eksikliklerin yanı sıra kullanılan dil ve kavramlar da barışı amaçlayan bir yasa için ciddi bir sorundur" ifadeleri kullanıldı.

'SÜRECİ ÖCALAN YÖNETMELİ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan için önerdiği "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü" rolü ve ‘umut hakkı’na dikkat çekilen açıklamada, bu adımların yasada net bir karşılık bulmadığı eleştirisi getirildi.

Yasa metninde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesindeki kurula yapılan atfın yetersiz olduğu savunularak şöyle denildi:

"Sürecin yürümesi ve atılacak adımların pratiğe geçmesi, Rêber Apo’nun özgür yaşar ve çalışır koşullarda olmasıyla mümkündür. Bahçeli’nin dile getirdiği koordinatörlük rolü çerçeve yasada belirtilmemiş, muğlak ifadelere yer verilmiştir. Öcalan’ın bizzat yönetmediği ve yönlendirmediği bir sürecin başarıya ulaşması ve yasadaki hususların gerçekleşmesi mümkün değildir."

Açıklamada sadece silahsızlanmaya odaklanan bir yaklaşımın yetersiz kalacağı, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü sağlanmadan adımların pratikleşemeyeceği vurgulandı. Silahsızlanan isimlerin demokratik siyasete katılım güvencesine sahip olması gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'ye gittiğinde düşünce ve örgütlenme özgürlüğü temelinde demokratik siyaset yapamayacaksa, söyledikleri ve yaptığı örgütlenmeler temelinde suçlanıp zindana atılacaksa bırakalım gerillanın düz ovaya inmesini, Avrupa’ya zorunlu olarak gitmiş siyasetçiler bile dönemez."

'BU YASA ANCAK BİR BAŞLANGIÇ OLABİLİR'

Açıklamanın sonunda, çerçevenin ancak yeni demokratik yasalar ve toplumsal mücadeleyle anlam kazanabileceği ifade edildi:

"Bu yasa bir başlangıçtır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunların çözümü için demokratikleşme mücadelesinin geliştirilmesi gerekir. Yasa, gecikmeden demokratikleşmeyi sağlayan yeni düzenleme ve uygulamalarla amacına ulaştırılmalıdır. Ancak o zaman gerçek anlamda bir çerçeve yasa rolünü oynayabilir."