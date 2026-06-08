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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan olay, bir ailenin yemek keyfini kabusa çevirdi. İddiaya göre geçtiğimiz yıl bir döner restoranına giden ailenin masasına servis getirildiği sırada içerisinde kaynar tereyağı bulunan tavanın sapı koptu.

Kontrolden çıkan tavadan sıçrayan kızgın yağ, annesinin yanında oturan 2 yaşındaki Mercan bebeğin üzerine döküldü. Acı içinde çığlık atan küçük çocuk için restoranda büyük panik yaşanırken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AYLAR SÜREN TEDAVİ GÖRDÜ

Doktorların yaptığı incelemelerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde derin ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Tedavi sürecinin aylarca sürdüğünü anlatan aile, çocuğun hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır etkilendiğini ifade etti.

Anne Gülçin Demirkol, kızının uzun süre hastaneye gidip gelmek zorunda kaldığını, vücudunda kalıcı izler oluştuğunu ve konuşma gelişiminde gerileme yaşadığını öne sürdü.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ardından yargı sürecinin başlatıldığını belirten anne Demirkol, mahkemenin yalnızca garson ve mesul müdür hakkında adli para cezası verdiğini söyledi. Asıl sorumluluğun denetim eksikliği olduğunu savunan anne, benzer servis gösterilerinin restoranlarda yasaklanması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansırken, aile yaşananların başka çocukların başına gelmemesi için mücadele edeceklerini belirtti.