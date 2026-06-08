Finansal piyasalar, hem jeopolitik risklerin patlak verdiği hem de küresel devlerin ekonomik verilerini açıklayacağı tarihi bir haftaya merhaba dedi. Değerli madenlere yönelimin geçen yıla oranla yüzde 139, fonlara ilginin ise yüzde 62 arttığını belirten İslam Memiş, mevduata yönelimin yüzde 19'da kaldığı bir iklimde yatırımcının ne yapması gerektiğini tek tek anlattı.
Altın almalı mı? Satmalı mı? Altın yükselecek mi? İslam Memiş yatırımcıyı uyardı
İslam Memiş, haftanın açılış gününde yatırımcılara uyarılarda bulundu. İsrail’in saldırılarıyla Brent petrolün yüzde 4,5 fırlayarak 100 dolar sınırına dayandığını belirten Memiş, buna rağmen altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmelerin arkasındaki oyunu deşifre etti. İşte detaylar..Derleyen: Züleyha Öncü
"Gece Yarısı Ortalık Karıştı, Brent Petrol 100 Dolara Dayandı"
Hafta sonu yaşanan küresel siyasi gerilimlerin piyasa açılışlarına doğrudan yansıdığını belirten İslam Memiş, enerji koridorundaki büyük tehlikeyi şu sözlerle aktardı:
"Bakın gene dün akşam karıştı ortalık. Bugüne yansıması hemen Brent Petrolü 100 dolara dayadı. İsrail'in İran'a saldırması ile birlikte bu gece küresel piyasalarda petrol fiyatlarının %4,5 civarında yükseldiği, petrol karşısındaki varlıkların tekrar satıcı bir haftaya başladığını gözlemliyoruz.
Trump diğer yandan 'Netanyahu'nun dediği değil, benim dediğim olacak. Anlaşmaya uymak zorunda' açıklaması yaptı. Büyük bir ihtimalle yakın bir zamanda Amerika-İran tarafından bir anlaşma haberi gelebilir diye tahmin ediyoruz. Trump bastırmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yine jeopolitik gerilimin, beraberinde enflasyon verilerinin açıklandığı önemli, volatilitenin bayağı yüksek olacağı bir hafta olacak. Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım."
TCMB Dahil Tüm Dünyada "Enflasyon ve Faiz" Alarmı!
Uzman isim, bu haftanın sadece yurt içinde değil, uluslararası finans çevrelerinde de yılın en kritik haftalarından biri olacağını belirterek küresel takvimi listeledi. Japonya ve Çin enflasyonlarının ardından, her ayın ikinci haftası gelen ABD enflasyon verisinin çarşamba günü küresel piyasaları sallayacağını aktaran Memiş, perşembe gününe dikkat çekti: "Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
Yurt içi piyasalar için oldukça önemli bir karar olacak ve yurt dışı piyasalarda da çok konuşulacak. Aynı gün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı var ve Lagarde'ın açıklamaları gelecek. Amerika'da işsizlik başvuruları ve ÜFE verileri var. Cuma ise Almanya ÜFE'yi takip edeceğiz."
"Altın ve Gümüş Tarafında Muhteşem Fırsatlar Karşımızda"
"Peki, jeopolitik gerilim varken altın ve gümüş fiyatları geçen hafta neden bu kadar değer kaybetti?" sorusuna da açıklık getiren İslam Memiş, küçük yatırımcının panik yapmaması gerektiğini, yaşanan düşüşün tamamen ABD kaynaklı teknik bir para transferinden ibaret olduğunu belirtti:
"Çünkü Amerika'da cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklenenden oldukça yüksek gelen bir tarım dışı istihdam verisiyle birlikte bütün paralar para piyasasına kaçtı ve dolayısıyla para piyasası fonuna giden paralar da emtia satışına, gümüş satışına ve birçok varlığın satışına neden oldu.
Bugün petrol fiyatları biraz daha pozitif ayrıştı ama altın ve gümüş tarafında yine muhteşem fırsatlar karşımızda durmaya devam ediyor. Dünyada sadece yatırımcıların değil, merkez bankalarının da altın stoklarını artırdığı bir dönemden geçiyoruz. Altın ve gümüş fiyatlarının sert düşüşleri, merkez bankaları tarafından talebi canlı tutuyor."
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