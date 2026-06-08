Altın almalı mı? Satmalı mı? Altın yükselecek mi? İslam Memiş yatırımcıyı uyardı

Trump diğer yandan 'Netanyahu'nun dediği değil, benim dediğim olacak. Anlaşmaya uymak zorunda' açıklaması yaptı. Büyük bir ihtimalle yakın bir zamanda Amerika-İran tarafından bir anlaşma haberi gelebilir diye tahmin ediyoruz. Trump bastırmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yine jeopolitik gerilimin, beraberinde enflasyon verilerinin açıklandığı önemli, volatilitenin bayağı yüksek olacağı bir hafta olacak. Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım."