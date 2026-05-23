Yangın, Tatlıkuyu Mahallesi 1314 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın teras katında meydana geldi. Bina sakinleri ve mahalleli sokağa çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.