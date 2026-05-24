Okan Buruk takımda kesinlikle istemiyor: Galatasaray'dan ayrılacak

Galatasaray’da üst üste 4. şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, 2026-27 sezonu kadro planlaması için çalışmalara başladı.
Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da Okan Buruk, bir futbolcu için ayrılık kararı verdi. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Transfer edilecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler üzerinde de değerlendirme yapılırken, kadroda önemli değişikliklerin gündeme geldiği öğrenildi.
NELSSON KARARI
TFF’nin 10+4 yabancı kuralı sonrası kadro yapılanmasını yeniden şekillendiren Okan Buruk’un, bonservisi Galatasaray’da bulunan Victor Nelsson ile devam etmeyi düşünmediği belirtildi.
Danimarkalı stoperin de teknik heyetle çalışmak istemediği ifade edilirken, oyuncunun kiralık gittiği Hellas Verona’da da beklentilerin altında kaldığı ve takımının küme düştüğü aktarıldı.
FESİH İHTİMALİ
Galatasaray, oyuncuyu satmayı planlarken karşılıklı fesih seçeneğinin de masada olduğu öğrenildi.
Öte yandan Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım da geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan hem Nelsson'a hem de Kazımcan'a ilgilerinin olduğunu açıklamıştı.
JELERT GERİ DÖNÜYOR
Kiralık sözleşmesi sona eren Elias Jelert’in de takıma geri döneceği belirtildi. 2003 doğumlu sağ bekin, kalması halinde yabancı kontenjanında değerlendirilmesi bekleniyor.