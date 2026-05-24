OLAYLAR

1218 - Beşinci Haçlı seferi'nde Haçlılar, Akka şehrini Eyyubiler'e bıraktılar.

1844 - Amerikalı mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin de hazır bulunduğu bir deneyle, ABD Kongre binasından Baltimore'da bir tren istasyonuna kendi icadı olan Mors alfabesiyle ilk mesajı gönderdi.

1883 - Yapımı 14 yıl süren New York'taki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı.

1921 - Hint asıllı İngiliz casusu Mustafa Sagir Ankara'da idam edildi.

1921 - ABD'de, Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı.

1924 - Yabancı şirketlerce işletilen Osmanlı Anadolu Demiryolları (CFOA) Şirketi'nin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.

1940 - Igor Sikorsky, ilk başarılı tek motorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi.

1941 - Danimarka Kanalı Savaşı'nda, İngiliz zırhlısı HMS Hood, DKM Bismarck tarafından batırıldı.

1943 - Polonya'daki Auschwitz toplama kampında "ölüm meleği" adıyla anılan doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu.

1945 - Krasnodar Kray'da Karadeniz kıyısındaki Şapsığ Ulusal Rayonu lağvedildi.

1956 - İlk Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı şarkı yarışmasını, ev sahibi İsviçre adına yarışan Lys Assia'nın seslendirdiği, Refrain isimli şarkı kazandı.

1961 - İmralı Adası'ndaki 2 bin mahkûmun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı.

1964 - Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı: 135 kişi öldü.

1976 - Londra'dan Washington'a ilk Concorde seferi başladı.

1979 - Yüzde 85'i yerli malzeme ile üretilen ilk Türk uçağı 'Mavi Işık 79-XA', Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.

1981 - Türk Hava Yolları'nın "Haliç" uçağı, 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı. Militanlar 47 yandaşlarının ceza evinden çıkarılmasını istediler, ancak ertesi gün yakalandılar.

1983 - Bulvar gazetesinin düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca, ikinci güzel Dilara Haraççı Kraliçe ilan edildi.

1989 - Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı.

1991 - İsrail, Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askerî operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı.

1993 - PKK pususu: Bingöl-Elazığ karayolunda pusu kuran PKKlılar, 33 silahsız askeri öldürdü.

1993 - Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı.

2000 - İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi.

2003 - Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkiye adına yarışan Sertab Erener, Everyway That I Can adlı şarkı ile kazandı.

2004 - Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı.

2008 - Dima Bilan, Believe adlı şarkı ile Eurovision'da Rusya'ya ilk birinciliği getirdi.

2014 - Ege Denizi'nde Semadirek adası açıklarında 6.5 şiddetinde bir deprem oluştu.

DOĞUMLAR

MÖ 15 - Germanicus (Julius Caesar Claudianus), Romalı general (ö. 19)

1544 - William Gilbert, İngiliz hekim ve fizikçi (ö. 1603)

1686 - Gabriel Fahrenheit, Alman fizikçi ve cıvalı termometrenin mucidi (ö. 1736)

1743 - Jean-Paul Marat, Fransız bilim insanı ve tıp doktoru (ö. 1793)

1794 - William Whewell, İngiliz bilim insanı, anglikan rahibi, filozof, teolog ve bilim tarihçisi (ö. 1866)

1802 - Aleksandre Orbeliani, Gürcü romantik şairi, oyun yazarı, gazetecisi ve tarihçisi (ö. 1869)

1819 - I. Victoria, Birleşik Krallık Kraliçesi (ö. 1901)

1905 - Mihail Şolohov, Rus gazeteci, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1984)

1911 - Ne Win, Burmalı diktatör (ö. 2002)

1914 - Herbert L. Anderson, Manhattan Projesi'ne katkı sağlayan Amerikalı nükleer fizikçi (ö. 1988)

1914 - George Tabori, Macar tiyatro yönetmeni, yazar ve senarist (ö. 2007)

1928 - Adrian Frutiger, İsviçreli yazar ve sanatçı (ö. 2015)

1931 - Michael Lonsdale, Fransız oyuncu ve ressam (ö. 2020)

1932 - Arnold Wesker, İngiliz oyun ve film senaryo yazarı (ö. 2016)

1936 - Metin Sözen, Türk mimar (ö. 2025)

1937 - Charly Antolini, İsveçli caz bateristi müzisyen

1937 - Archie Shepp, Amerikalı caz saksofoncu

1938 - Prince Buster, Jamaikalı reggae ve rock müzisyeni, şarkıcı ve besteci (ö. 2016)

1940 - Joseph Brodsky, Rus-Amerikalı şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1996)

1941 - Bob Dylan, Amerikalı müzisyen, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

1942 - Fraser Stoddart, İskoç-Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2024)

1942 - Hannu Mikkola, Eski Dünya Ralli Şampiyonu olan Fin otomobil yarışçısı (ö. 2021)

1942 - İşşam El-Şalabi, Iraklı mühendis ve siyasetçi (ö. 2025)

1944 - Patti LaBelle, Amerikalı şarkıcı, yazar, aktris ve girişimci

1945 - İdris Jetu, Fas eski başbakanı

1945 - Jean-Claude Magendie, Fransız yargıç

1946 - Ayten Uncuoğlu, Türk oyuncu

1946 - Tansu Çiller, Türk ekonomist, akademisyen ve siyasetçi (Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı)

1946 - Thomas Nordahl, İsveçli eski millî futbolcu ve spor yorumcusu

1946 - Irena Szewińska, Eski Polonyalı Olimpiyat kadın atletizm sporcusu (ö. 2018)

1949 - James Broadbent, İngiliz oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1951 - Jean-Pierre Bacri, Fransız oyuncu ve senarist (ö. 2021)

1953 - Alfred Molina, İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu

1956 - Sean Kelly, İrlandalı eski profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1959 - Emire Eren Keskin, Türk avukat

1960 - Kristin Scott Thomas, İngiliz-Fransız oyuncu

1961 - Abdulla Aripov, Özbek siyasetçi ve Özbekistan başbakanı

1963 - Peter Tuiasosopo, Samoa asıllı Amerikalı aktör ve Amerikan futbolu oyuncusu (ö. 2025)

1964 - Ray Stevenson, İrlanda asıllı İngiliz oyuncu (ö. 2023)

1965 - John C. Reilly, Amerikalı oyuncu

1966 - Eric Cantona, Fransız futbolcu

1967 - Tamer Karadağlı, Türk oyuncu

1968 - Emrah Yücel, Türk grafik tasarımcı

1970 - Gülay, Türk şarkıcı

1973 - Jill Johnson, İsveçli şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1973 - Ruslana, Ukraynalı şarkıcı, dansçı, yapımcı ve besteci

1974 - Dan Houser, İngiliz oyun yapımcısı, yazarı ve seslendirme sanatçısı

1979 - Tracy McGrady, Amerikalı eskiden NBA'de oynamış profesyonel basketbolcu

1981 - Kenan Bajramović, Boşnak millî basketbolcu

1981 - Penny Taylor, Avustralyalı basketbolcu

1982 - Elvis Beasley, Amerikalı orta saha oyuncusu

1982 - Víctor Bernárdez, Honduraslı millî futbolcu

1982 - Damien Chrysostome, Beninli millî futbolcu

1983 - Custódio Castro, Portekizli eski millî futbolcu

1983 - Žydrūnas Karčemarskas, Litvan eski futbolcu

1984 - Lucien Aubey, Kongolu millî futbolcu

1984 - Alma Zadić, Avusturyalı avukat ve politikacı

1985 - Cemre Atmaca, Türk oyuncu

1985 - Jordi Gómez, İspanyol futbolcu

1986 - Ludovic Baal, Fransız millî futbolcu

1986 - Saúl Berjón, İspanyol futbolcu

1986 - Ladislas Douniama, Kongolu futbolcu

1986 - Jordan Metcalfe, İngiliz oyuncu

1986 - Evandro Roncatto, Brezilyalı futbolcu

1986 - Abdülaziz Tevfik, Mısırlı millî futbolcu

1987 - Fabio Fognini, İtalyan profesyonel tenis oyuncusu

1987 - Deborah François, Belçikalı oyuncu

1987 - Damir Kedžo, Hırvat şarkıcı

1988 - Daniella Álvarez, Kolombiyalı manken

1988 - İlya İlyin, Kazak halterci

1988 - Ramón Osni Moreira Lage, Brezilyalı eski futbolcu

1989 - Izu Azuka, Nijeryalı futbolcu

1989 - Yannick Bolasie, Fransız asıllı Kongolu millî futbolcu

1989 - Cauê, Brezilyalı futbolcu

1989 - G-Eazy, Amerikalı rapçi

1989 - Brianne Howey, Amerikalı aktris

1989 - Kalin Lucas, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Adil Taarabt, Faslı millî futbolcu

1990 - Daniel García Carrillo, İspanyol futbolcu

1990 - Sandra Vinces, Ekvadorlu manken

1994 - Anderson Esiti, Nijeryalı futbolcu

1994 - Naoki Kawaguchi, Japon futbolcu

1994 - Dimash Kudaibergen, Kazak şarkıcı ve bestekâr

1994 - Jarell Martin, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1994 - Milda Valčiukaitė, Litvan kürekçi

1998 - Daisy Edgar-Jones, İngiliz aktris

1999 - Ali Kabbani, Amerikalı Tiwtch yayıncısı

2000 - Abdülkadir Sünger, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

189 - Eleuterus, Yaklaşık olarak 174 - 189 yılları arasında papalık görevinde bulunmuştur (d. ?)

1136 - Hugo de Payens, Tapınak Şövalyeleri'nin ilk büyük üstadı (d. 1070)

1408 - Taejo, Kore'nin Joseon Hanedanlığı'nın kurucusu ve ilk hükümdarıydı (d. 1335)

1524 - Şah İsmail, Türk Safevî İmparatorluğu'nun kurucusu (d. 1487)

1543 - Mikolaj Kopernik, Polonyalı astronom ve Güneş Sistemi'nin kaşifi (d. 1473)

1792 - George Brydges Rodney, Büyük Britanya Kraliyet Donanması'nda deniz subayı (d. 1719)

1817 - Juan Meléndez Valdés, İspanyol neoklasik şair (d. 1754)

1823 - Franz de Paula Adam von Waldstein, Avusturyalı asker, kaşif, bitki ve doğa bilimci (d. 1759)

1848 - Annette von Droste-Hülshoff, Alman yazar (d. 1797)

1879 - William Lloyd Garrison, Amerikalı sosyal reformcu (d. 1805)

1903 - Marcel Renault, Renault Otomotiv Sanayi'nin üç kurucusundan birisi (d. 1872)

1907 - Zacharie Astruc, Fransız heykeltıraş, ressam, şair ve sanat eleştirmeni (d. 1833)

1928 - Teotig, Ermeni yazar ve salnameci (d. 1873)

1945 - Robert Ritter von Greim, Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri Komutanı (d. 1892)

1949 - Aleksey Şçusev, Rus mimar (d. 1873)

1950 - Archibald Wavell, İngiliz asker (d. 1883)

1957 - İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Türk yazar, tarihçi, müzeci ve mutasavvıf (d. 1870)

1959 - John Foster Dulles, Amerikalı avukat ve siyaset adamı (d. 1888)

1965 - Sonny Boy Williamson II, Amerikalı blues armonika virtüözü ve şarkıcı-şarkı yazarıdır (d. 1912)

1973 - Selahattin Batu, Türk veteriner hekim, akademisyen, siyasetçi ve edebiyatçı (d. 1905)

1974 - Duke Ellington, Amerikalı caz müzisyeni (d. 1899)

1979 - André Luguet, Fransız film oyuncusu (d. 1892)

1984 - Vince McMahon Sr., Amerikalı profesyonel güreş girişimcisi (d. 1914)

1991 - İsmail Selen, Türk asker (suikast sonucu) (d. 1931)

1995 - Harold Wilson, İngiliz siyasetçi ve Başbakan (d. 1916)

2003 - Rachel Kempson, İngiliz aktris (d. 1910)

2010 - Paul Gray, Amerikalı bas gitarist (Slipknot) (d. 1972)

2014 - Stormé DeLarverie, Amerikalı aktivist (d. 1920)

2015 - Tanith Lee, İngiliz çizgi roman, bilimkurgu ve hikâye yazarı (d. 1947)

2016 - Burt Kwouk, Çin kökenli İngiliz-Britanyalı oyuncu (d. 1930)

2017 - Denis Johnson, Amerikalı yazar (d. 1949)

2017 - Jared Martin, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu (d. 1941)

2017 - Pierre Seron, Belçikalı çizgi roman sanatçısı ve çizer (d. 1942)

2018 - Gudrun Burwitz, Nazi Partisi (NSDAP)'nin önde gelen üyesi olan Reichsführer-SS Heinrich Himmler'in kızı ve Nihai Çözüm'ün baş mimarı (d. 1929)

2018 - Jerry Maren, Amerikalı oyuncu (d. 1920)

2019 - Gianfranco Bozzao, Eski İtalyan futbolcu (d. 1936)

2019 - Murray Gell-Mann, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1929)

2020 - Mukar Çolponbayev, Kırgız politikacı (d. 1950)

2020 - Makbul Hossain, Bangladeşli politikacı ve iş insanı (d. 1950)

2020 - Hüseyin Ahmed kanjoi, Pakistanlı politikacı (d. 1985)

2020 - Lily Lian, Fransız şarkıcı (d. 1917)

2020 - Lucia Mee, Kuzey İrlandalı aktivist (d. 1999)

2020 - Dinaldo Wanderley, Brezilyalı politikacı (d. 1950)

2021 - John Davis, Amerikalı şarkıcı (d. 1954)

2021 - Banira Giri, Nepalli şair (d. 1946)

2021 - Desiree Gould, Amerikalı aktris ve iş insanı (d. 1945)

2021 - Samuel E. Wright, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1946)

2021 - Marie-Catherine Kingbo, Senegalli rahibe ve aktivist (d. 1953)

2022 - David Datuna, Gürcü-Amerikalı heykeltıraş ve sanatçı (d. 1974)

2022 - Saccid Kişvar, Pakistanlı sinema ve televizyon oyuncusu (d. 1933)

2022 - Ouka Leele, İspanyol fotoğraf sanatçısı, şair ve çizer (d. 1957)

2023 - Tina Turner, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1939)

2023 - Adil Serdar Saçan, Türk yazar, hukukçu ve eski polis (d. 1962)