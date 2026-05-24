La Liga'nın son haftasında Real Madrid evinde Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek kupasız geçen sezonu galibiyetle tamamladı.

CARVAJAL SON MAÇINDA ASİST YAPTI

Real Madrid ile son maçına çıkan kaptan Dani Carvajal'in asistinde perdeyi genç golcü Gonzalo açtı.

12. dakikada gelen golle Real Madrid Santiago Bernabeu'da 1-0 öne geçti.

İLK YARININ SONUNDA KARŞILIKLI GOLLER

İlk yarıda son anlara girilirken sahneye İngiliz yıldız Jude Bellingham çıktı ve 41'de farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip bu gele hızlı cevap vererek Gorka Guruzeta'nın attığı golle devreye girmeden önce maça tutundu.

MBAPPE ATHLETIC BILBAO'NUN GERİ DÖNÜŞ UMUTLARINI SÖNDÜRDÜ

Ancak soyunma odasından hızlı dönen Real Madrid rakibinin maça tutunmasına izin vermedi. Taraftarın ağır eleştirilerine maruz kalan Fransız yıldız Kylian Mbappe 51. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

ARDA GÜLER DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Teknik Direktör Alvaro Arbeloa Athletic Bilbao maçının son bölümünde milli yıldız Arda Güler'i oyuna aldı.

Sakatlığı nedeniyle son 5 maçtır forma giyemeyen Arda Güler'in Dünya Kupası öncesi sahalara geri dönmesi yüzleri güldürdü.

SON BÖLÜMDE GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Zorlu karşılaşmada dakikalar 88'i gösterdiğinde Faslı yıldız Brahim Diaz ağları havalandırarak durumu 4-1 yaptı. Maç bu golle sonuçlanacak derken uzatmalarda Lertxundi skoru tayin etti.

REAL MADRID SEZONU GALİBİYETLE TAMAMLADI

Real Madrid son maçta Athletic Bilbao'yu 4-2 yenerek La Liga'da sezonu 86 puanla ikinci sırada tamamladı.