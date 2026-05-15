Eskişehir’de CHP’li Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Ö.E.’nin evinin bahçesinin altında gizli bir oda tespit edildi. Odada bulunan dokuz adet ‘gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı’na el konulurken, Ö.E. hakkında ‘5607 sayılı kanuna muhalefet’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

60 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, aralarında 33 belediye çalışanının da bulunduğu toplam 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 23 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir merkezli operasyonların Ankara ve Adana’da da sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı S.Y.’nin de bulunduğu belirtildi.

MASAK VE DENETİM RAPORLARI

Başsavcılık, soruşturmanın ihbar ve şikayetler üzerine başlatıldığını açıkladı. Şüpheliler hakkında “zincirleme suretiyle nitelikli zimmet”, “evrakta sahtecilik”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada şu belgelerin esas alındığı bildirildi:

- MASAK raporları

- Vergi Denetim Kurulu’nun vergi tekniği ve vergi suçu raporları

- Sayıştay emekli denetçilerinin bilirkişi raporları

- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tevdi raporu

- Polis kriminal inceleme raporları

- HTS ve baz analiz kayıtları

- Tanık, müşteki ve ihbarcı ifadeleri

- Banka hareketleri ve kripto varlık hesapları

- Belediye evrakları ile muhasebe kayıtları

‘SAHTE TEKLİF MEKTUPLARI DÜZENLENDİ’ İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce doğrudan teminle kiralama ve organizasyon şirketlerinden mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları düzenlendiği, hizmet karşılığı olmayan ve karşılığından fazla fatura düzenlenmek suretiyle haksız kazanç elde edilerek zimmet suçunun işlendiği belirlendi.”

Soruşturmada, belediye görevlileri ile bazı şirket temsilcilerinin birlikte hareket ederek kamu zararına yol açtığı öne sürüldü. Şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden yapılmayan işler için belediyeden ödeme aldığı, elde edilen gelirlerin ise kripto varlık hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait olduğu değerlendirilen ‘haksız edinilmiş mal varlıkları’na da el konulduğu bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü kaydedildi.