Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 33’ü belediye çalışanı, 27’si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eskişehir merkezli olarak Ankara ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 23 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYEDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler sabaha karşı sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan kişiler daha sonra yeniden Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne sevk edildi.

Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama ile el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan polis ekiplerinin Tepebaşı Belediyesi binasındaki inceleme ve arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısı S.Y. ile Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın özel kalem müdürü Ö.E’nin de bulunduğu belirtildi.