Olay, Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkiinde oldu. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaatta iş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçasına rastlandı. Bunun üzerine çalışmalar durdurularak durum Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kemikler, yapılacak inceleme ve kimlik tespitine yönelik çalışma için muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Temel kazısından insan kemikleri çıktı
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Olay, Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkiinde oldu. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaatta iş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçasına rastlandı. Bunun üzerine çalışmalar durdurularak durum Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçası bulundu.
Olay, Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkiinde oldu. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaatta iş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçasına rastlandı. Bunun üzerine çalışmalar durdurularak durum Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.
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