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Bilecik'te inşaat çalışması sırasında yaşanan temel kayması paniğe neden oldu. İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta bir arsada sürdürülen temel kazısı esnasında, hemen yan tarafta bulunan 3 katlı binanın temelinde hareketlilik meydana geldi.

Binada hissedilen sarsıntı ve kayma üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye belediye, AFAD ve polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

BİNADA YAŞAYAN 3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, söz konusu binada 3 daire bulunduğu, bunlardan yalnızca birinde ikamet edildiği belirlendi. Olası bir riskin önüne geçmek amacıyla dairede yaşayan 3 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

Binanın çevresi emniyet şeridiyle kapatılırken, hem temel kazısının yapıldığı alanda hem de kayma tespit edilen binada teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, binanın güvenliğiyle ilgili yapılacak değerlendirmelerin ardından gerekli adımların atılacağını bildirdi.