Bahçelievler Merkez Mahallesi Erde Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yıkılan bir binanın temel kazma çalışmaları sırasında bitişikte 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü.

Temel kazılırken yıkıldı: 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü - Resim : 1

Binanın merdivenlerinde de hasar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Binaya giriş çıkışlar güvenlik sebebiyle bir süre kapatıldı.

Beyoğlu’nda bodrum katında duvar çöktü; 5 katlı bina tahliye edildiBeyoğlu’nda bodrum katında duvar çöktü; 5 katlı bina tahliye edildiGündem

Temel kazılırken yıkıldı: 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü - Resim : 3

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından binaya giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı