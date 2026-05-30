Bolu'da TEM Otoyolu'nda yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken yol verme kavgasında yeni gelişme yaşandı. Bir ailenin aracının önünü keserek sürücüyü darbeden cip sürücüsüne para cezası uygulanırken ehliyetine de geçici süreyle el konuldu.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun İstanbul yönündeki Köroğlu Rampaları mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'dan Kocaeli'ye gitmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu otomobilin önü, seyir halindeki bir cip tarafından aniden kesildi. Trafiği tehlikeye atan sürücü, otomobili durmaya zorladı.

KAPIYI AÇIP SALDIRDI

Aracından inen sürücü ile otomobildeki aile arasında tartışma çıktı. İddiaya göre öfkeli şahıs, hareket etmek isteyen aracın kapısını açarak direksiyon başındaki sürücünün boğazına sarıldı. Yaşanan arbede sırasında sürücünün eşi de araya girerken elinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay daha fazla büyümeden sona erdi.

O anlar araçta bulunan kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER İHBAR SAYILDI

Yapılan incelemeler sonucu cip sürücüsünün kimliği kısa sürede tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen şahsa 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla sürücü hakkında "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi", "Tehdit" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.