Yeniçağ Gazetesi
30 Mayıs 2026 Cumartesi
Anasayfa Spor Acun Ilıcalı gözüne kestirdi: Süper Lig'den istediği ilk transfer belli oldu

Gösterdiği performansla tarihi bir başarıya imza atıp Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, yeni sezonda Süper Lig'den ilk transferini yapabilir. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek
İngiltere Championship'te tarih yazan Hull City, normal sezonu 6. sırada bitirmesine rağmen önce Milwall'ı, ardından finalde Middlesbrough'u geçerek Premier Lig biletini kaptı.

Acun Ilıcalı'nın ekibinin gösterdiği başarının ardından Premier Lig'deki mücadelesi ve yapacağı transferler şimdiden merak konusu oldu.

KADRO PLANLAMASI BAŞLADI

Daha önce de Süper Lig'den transferler yapan Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi kadro planlamasına başladı.

Premier Lig'e yükselerek kasasına önemli bir gelir koyan Hull City'nin, kadrosuna birçok takviye yapması bekleniyor.

ACUN ILICALI GÖZÜNE KESTİRDİ

Acun Ilıcalı'nın da Süper Lig devi Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai'yi gözüne kestirdiği öne sürüldü. Hull City'nin transferde oldukça istekli olduğu iddia edildi.

İddialara göre Premier Lig ekipleri Tottenham, Fulham ve Nottingham Forest da 29 yaşındaki futbolcu için bilgi aldı.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın, Sallai için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli belirlediği ve bonuslar içermeyen teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

SEZON KARNESİ

Sallai, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 47 maçta 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı ve istikrarlı performansıyla öne çıktı.

