OLAYLAR

MÖ 1279 - Antik Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses başa geçti.

1799 - Napolyon, Akka yenilgisinin ardından, savaş meydanını Cezzar Ahmed Paşa kuvvetlerine terk etti.

1859 - Londra'daki ünlü saat kulesi Big Ben'in saati ilk kez çalışmaya başladı.

1911 - RMS Titanic yolcu gemisi denize indirildi. (Yapımı 1912'de tamamlanacaktır.)

1927 - Ford Model T otomobillerin sonuncusu üretim bandından çıktı. Bu tarihe kadar aynı modelden tam 15.007.003 araç üretilmişti.

1933 - İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1946 - Varto ve Hınıs'ta 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi: 839 kişi öldü, 1991 ev yıkıldı.

1957 - Atatürk Üniversitesi kanunu kabul edildi.

1960 - Türk Ordu Millî Futbol Takımı, ikinci defa Dünya Şampiyonu oldu.

1967 - Türkiye'de ikinci kez bir hastaya yapay kalp kapakçığı takıldı.

1969 - Ünlü soprano Maria Callas, Pier Paolo Pasolini'nin Göreme'de çekeceği "Medea" filmi için Türkiye'ye geldi.

1971 - THKO militanları Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdoğan, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki Nurhak Dağları'nda güvenlik güçleri ile girdikleri çatışma sonucu öldürüldü.

1983 - Millî Güvenlik Konseyi, 79 sayılı bildirisiyle Büyük Türkiye Partisini kapattı.

1985 - Ecstasy olarak da bilinen psychedelic ilaç "Methylenedioxymethamphetamine" (MDMA), ABD'de yasaklı ilaçlar listesine alındı.

1987 - Yunanistan'ın ilk yasal özel radyo istasyonu yayınına başladı.

1996 - Erzurum Dadaşkent Belediye Başkanı Ensar Coşkun, "öğrenciye ev verenin kanalizasyonunu tıkarım. Erkek ve kız öğrenciler kiraladıkları evlerde karı koca hayatı yaşıyor" dedi.

1999 - PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı Adası'nda başlandı.

2002 - 2002 FIFA Dünya Kupası, Güney Kore ve Japonya'da başladı.

2010 - İsrail ordusu, Türkiye'den hareket eden İHH (İnsani Yardım Vakfı)'nın 9 insani yardım gemisine baskın operasyonu düzenledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, operasyonu desteklediğini açıkladı.

DOĞUMLAR

1557 - I. Fyodor, Rus Çarı (ö. 1598)

1819 - Walt Whitman, Amerikalı şair (ö. 1892)

1852 - Francisco Pascasio Moreno, Arjantinli kaşif, antropolog ve jeolog (ö. 1919)

1852 - Julius Richard Petri, Alman bakteriyolog, askerî hekim ve cerrah (ö. 1921)

1857 - XI. Pius, Katolik Kilisesi'nin 259. Papası (ö. 1939)

1900 - George Appleyard, İngiliz futbolcu (ö. 1967)

1907 - Peter Fleming, İngiliz gazeteci ve gezgin (ö. 1971)

1922 - Denholm Elliott, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1991)

1923 - III. Rainier, Monaco Prensi (ö. 2005)

1926 - John G. Kemeny, Amerikalı matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve eğitmen (ö. 1992)

1930 - Clint Eastwood, Amerikalı aktör, yapımcı, yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi

1931 - Robert Schrieffer, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2019)

1932 - Jay Miner, Amerikalı tümleşik devre tasarımcısı (ö. 1994)

1933 - Metin Bükey, Türk besteci ve müzisyen (ö. 1997)

1943 - Sharon Gless, Amerikalı kadın sinema ve dizi oyuncusu

1945 - Laurent Gbagbo, Fildişi Sahili'nin dördüncü Cumhurbaşkanı

1945 - Rainer Werner Fassbinder, Alman film yönetmeni (ö. 1982)

1947 - Diane Langton, İngiliz aktris, şarkıcı ve dansçı (ö. 2025)

1948Svetlana Aleksiyeviç, Beyaz Rus, 2015 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi araştırmacı gazeteci ve yazar

Ahmet Vefik Alp, Türk mimar, kent bilimci ve siyasetçi

John Bonham, İngiliz müzisyen (ö. 1980)

1952Jim Vallance, Kanadalı müzisyen

Catherine McGoohan, İngiliz-Amerikalı aktris

1955 - Nilüfer, Türk şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1958 - Gülgûn Feyman, Türk haber spikeri

1959 - Andrea de Cesaris, İtalyan eski yarış sürücüsü (ö. 2014)

1960 - Chris Elliott, Amerikalı komedyen ve oyuncu

1961 - Lea Thompson, Amerikalı oyuncu ve film yönetmeni

1962Corey Hart, Kanadalı pop şarkıcısı

Sebastian Koch, Alman oyuncu

1963 - Viktor Orbán, Macar siyasetçi

1965Adnan Tönel, Türk oyuncu ve akademisyen

Brooke Shields, Amerikalı aktris ve model

1967 - Sandrine Bonnaire, Fransız oyuncu

1974 - Kenan Doğulu, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı

1975 - Merle Dandridge, Japon-Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1976 - Colin Farrell, İrlandalı oyuncu

1977 - Karim Chérif, Cezayir asıllı Fransız-Alman oyuncu

1978 - Guillaume Delorme, Fransız oyuncu

1979 - Jean-François Gillet, Belçikalı millî futbolcu

1980 - Ricardo Pateiro, Portekizli futbolcu

1981Mikael Antonsson, İsveçli millî futbolcu

Daniele Bonera, İtalyan futbolcu

1983 - Zana Marjanović, Bosnalı aktris ve yapımcı

1984 - Nate Robinson, Amerikalı basketbolcu

1986 - Sopho Halvaşi, Gürcü şarkıcı

1987 - TyDi, Avustralyalı DJ

1989 - Marco Reus, Alman futbolcu

1990 - Giuliano, Brezilyalı futbolcu

1996 - Normani, Amerikalı şarkıcı

2001 - Iga Świątek, Polonyalı tenisçi

2003 - Benjamin Šeško, Sloven futbolcu

ÖLÜMLER

455 - Petronius Maximus, Batı Roma tahta çıkmış olan Romalı Aristokrat (d. 396)

1009 - İbn Yunus, Mısırlı astronomi ve matematik bilgini (d. 951)

1237 - I. Alaeddin Keykubad, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı (d. 1190)

1408 - Ashikaga Yoshimitsu, Ashikaga şogunluğunun üçüncü şogunu (d. 1358)

1554 - Marcantonio Trevisan, 4 Haziran 1553-31 Mayıs 1554 döneminde Venedik Cumhuriyeti'ne "Doçe" unvanı ile devlet başkanlığı yapan 80 (d. 1475)

1594 - Tintoretto, Venedikli ressam (d. 1518)

1740 - I. Friedrich Wilhelm, Prusya Kralı (d. 1688)

1809 - Franz Joseph Haydn, Avusturyalı besteci (d. 1732)

1809 - Jean Lannes, Fransız mareşal (d. 1769)

1832 - Évariste Galois, Fransız matematikçi (d. 1811)

1837 - Joseph Grimaldi, İngiliz palyaço ve komedyen (d. 1779)

1867 - Théophile-Jules Pelouze, Fransız kimyager (d. 1807)

1908 - Louis-Honoré Fréchette, Kanadalı şair, siyasetçi ve yazar (d. 1839)

1910 - Elizabeth Blackwell, Amerikalı tıpçı (d. 1821)

1920 - Nasrullah Han, 1919 yılında yalnız bir hafta hüküm süren Afganistan emiri (d. 1874)

1945 - Odilo Globocnik, Avusturyalı bir Nazi ve sonrasında bir SS lideri (d. 1904)

1947 - Adrienne Ames, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1907)

1953 - Vladimir Tatlin, Sovyet mimar, heykelci ve kuramcı (d. 1885)

1960 - Walther Funk, Alman siyasetçi (d. 1890)

1962 - Adolf Eichmann, İsrail'de yargılanıp idam edilen Nazi subayı (d. 1906)

1963 - Ahmet Bedevi, "Manisa Tarzanı" olarak tanınan (d. 1899)

1967 - Billy Strayhorn, Amerikalı bir caz bestecisi, piyanist, söz yazarı ve aranjör (d. 1915)

1971 - Sinan Cemgil, Türk devrimci ve THKO kurucularından (d. 1944)

1971 - Kadir Manga, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) kurucularından (d. 1947)

1971 - Alpaslan Özdoğan, THKO örgütü üyelerinden (d. 1946)

1976 - Jacques Monod, Fransız biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1910)

1978 - József Bozsik, Macar futbolcu (d. 1925)

1981 - Barbara Ward, Büyük Britanyalı yazar ve ekonomist (d. 1914)

1983 - Jack Dempsey, Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu (d. 1895)

1988 - Ömer Lütfi Akadlı, Türk hukukçu (d. 1902)

1994 - Uzay Heparı, Türk müzisyen (d. 1969)

1996 - Timothy Leary, Amerikalı yazar, ruhbilimci ve bilgisayar yazılımcısı (d. 1920)

1999 - Davor Dujmovic, Bosna-Hersekli aktör (d. 1969)

2000 - Tito Puente, Porto Riko asıllı Amerikalı Latin caz müzisyeni (d. 1923)

2004 - Mehmet Fuat Doğu, Türk asker ve istihbaratçı (d. 1914)

2006 - Miguel Berrocal, İspanyol ressam ve heykeltıraş (d. 1933)

2006 - Raymond Davis Jr., Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1914)

2009 - Millvina Dean, İngiliz aktivist (d. 1912)

2010 - Louise Bourgeois, Fransız heykeltıraş (d. 1911)

2012 - Orlando Woolridge, Amerikalı eski basketbolcu ve çalıştırıcı (d. 1959)

2013 - Jean Stapleton, Amerikalı oyuncu (d. 1923)

2014 - Marinho Chagas, Brezilyalı eski millî futbolcu (d. 1952)

2014 - Martha Hyer, Amerikalı oyuncu (d. 1924)

2015 - Behiye Aksoy, Türk sanat müziği şarkıcısı (d. 1933)

2016 - Muhammed Abdülaziz, Batı Sahralı siyasetçi (d. 1947)

2016 - Corry Brokken, Hollandalı şarkıcı (d. 1932)

2016 - Carla Lane, İngiliz senarist (d. 1928)

2017 - Aydoğan Aydın, Türk asker (d. 1966)

2017 - Jiří Bělohlávek, Çek orkestra şefi (d. 1946)

2017 - Lubomyr Husar, Ukrayna Katolik Kilisesi'nin başpiskoposu (d. 1933)

2017 - Tino Insana, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1948)

2017 - Lyn James, Galli-Avustralyalı oyuncu (d. 1929)

2017 - John May, Amerikalı siyasetçi ve bürokrat (d. 1950)

2018 - Michael D. Ford, İngiliz sanat yönetmeni ve sahne tasarımcısı (d. 1928)

2018 - Anibal Quijano, Perulu sosyolog ve hümanist filozof (d. 1928)

2019 - Roky Erickson, Amerikalı rock şarkıcısı, söz yazarı, armonika sanatçısı ve gitarist (d. 1947)

2019 - Jim McMullan, Amerikalı oyuncu (d. 1936)

2019 - Hari Sabarno, Endonezyalı asker ve siyasetçi (d. 1944)

2020 - Carina Boberg, İsveçli aktris (d. 1952)

2020 - Dan van Husen, Alman aktör (d. 1945)

2020 - Robert Northern, Amerikalı caz müzisyeni ve eğitimci (d. 1934)

2021 - Andreea Bollengier, Fransız-Rumen satranç oyuncusu (d. 1975)

2021 - Peter Del Monte, İtalyan film yapımcısı, yönetmeni ve senarist (d. 1943)

2021 - Arlene Golonka, Amerikalı aktris (d. 1936)

2021 - Lil Loaded, Amerikalı rap şarkıcısı, müzisyen, söz yazarı ve internet fenomeni (d. 2000)

2022 - Andrée Geulen, Belçikalı eğitimci ve hayırsever (d. 1921)

2022 - Jacques N'Guea, Kamerunlu millî futbolcudur (d. 1955)

2022 - Gilberto Rodríguez Orejuela, Kolombiyalı uyuşturucu baronu (d. 1939)

2025 - Carmencita Hederman, İrlandalı bağımsız siyasetçi (d. 1939)