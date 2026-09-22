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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram ve Signal grupları ile Darkweb’deki yasa dışı pazar yerleri üzerinden kargo ve “drop” yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Telegram ve Signal üzerindeki sohbet grupları ile Darkweb’de faaliyet gösteren yasa dışı pazar yerleri aracılığıyla kargo ve “drop” yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, “XXXXXX” isim ve rumuzunu kullanan kişiyle bağlantılı şüpheliler takibe alındı.

Soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen 6 ayrı kargo yakalamasında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ara yakalamalarda 2 şüpheli tutuklandı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın devamında 19 Eylül 2026 tarihinde 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda;

3 kilo 300 gram kokain,

7 kilo 350 gram likit esrar,

8 kilo 450 gram skunk,

515 gram reçine esrar,

590 gram toz esrar,

121 adet ekstasy,

55 adet sentetik ecza,

130 adet esrarlı jelibon,

81 gram esrarlı çikolata,

21 adet LSD,

394 adet likit esrar kullanımında kullanılan elektronik cihaz,

3 hassas terazi,

5 esrar öğütücüsü,

1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo, makas, eldiven, 3D yazıcı, barkod basma makinesi ve vakumlama makinesinin yanı sıra çok sayıda kargo paketi ve kilitli poşet bulundu.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

22 Eylül 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen F.G. ve D.A. isimli 2 şüpheli serbest bırakıldı.

M.B., S.B., Ş.Ş.B., A.K.B., S.Ç. ve C.Ş. isimli 6 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.