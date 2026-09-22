Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden?

Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden?

Kamuoyu araştırmaları seçmen bilgiendirmesi ve oy davranışı açısından çeşitli analizleri ortaya koyuyor. YENİ Parti'ye oy vereceğini söyleyen vatandaşların 2023 yılında oy verdiği partiler ortaya çıktı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 1

Türk siyaset sahnesine hızlı bir giriş yapan YENİ Parti'nin oy tabanı en çok merak edilen konuların başında geliyor.

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 2

Ankara Araştırma'nın Ağustos ayı çalışmasında YENİ Parti'ye oy verecek olan seçmene "2023 yılında hangi partiye oy verdiniz?" sorusu soruldu.

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 3

YENİ Parti'ye oy vereceğini söyleyen vatandaşların %60,9'u 2023 yılında CHP'ye oy verdiğini söylerken, %39'luk bir kısım farklı siyasi partilere oy verdiğini söyledi.

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 4

Ankara Araştırma direktörü Mert Uzunsoy, gerçekleştirdiği analizde, "Bu veri; Yeni Parti'nin farklı kesimlerin ortak paydası olma potansiyelini işaret eden önemli bir detay" çıkarımında bulunda.

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 5

İşte ANK-AR'ın "Bugünkü YENİ Parti seçmeni 2023'de kime oy verdi?" araştırmasının sonuçları:

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 6

CHP: %60,9

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 7

OY KULLANMADIM: %17,1

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 8

İYİ PARTİ: %7,3

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 9

MHP: %4

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 10

AK PARTİ: %3,7

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 11

YEŞİL SOL PARTİ (DEM): %3,4

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 12

TİP: %3,2

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 13

DİĞER: %0,4

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden? - Resim: 14
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