Türk siyaset sahnesine hızlı bir giriş yapan YENİ Parti'nin oy tabanı en çok merak edilen konuların başında geliyor.
Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: YENİ Parti'nin oyları hangi partiden?
Kamuoyu araştırmaları seçmen bilgiendirmesi ve oy davranışı açısından çeşitli analizleri ortaya koyuyor. YENİ Parti'ye oy vereceğini söyleyen vatandaşların 2023 yılında oy verdiği partiler ortaya çıktı.Aykut Metehan
Ankara Araştırma'nın Ağustos ayı çalışmasında YENİ Parti'ye oy verecek olan seçmene "2023 yılında hangi partiye oy verdiniz?" sorusu soruldu.
YENİ Parti'ye oy vereceğini söyleyen vatandaşların %60,9'u 2023 yılında CHP'ye oy verdiğini söylerken, %39'luk bir kısım farklı siyasi partilere oy verdiğini söyledi.
Ankara Araştırma direktörü Mert Uzunsoy, gerçekleştirdiği analizde, "Bu veri; Yeni Parti'nin farklı kesimlerin ortak paydası olma potansiyelini işaret eden önemli bir detay" çıkarımında bulunda.
İşte ANK-AR'ın "Bugünkü YENİ Parti seçmeni 2023'de kime oy verdi?" araştırmasının sonuçları:
CHP: %60,9
OY KULLANMADIM: %17,1
İYİ PARTİ: %7,3
MHP: %4
AK PARTİ: %3,7
YEŞİL SOL PARTİ (DEM): %3,4
TİP: %3,2
DİĞER: %0,4