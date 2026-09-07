Kaynak: Haber Merkezi

Telegram’da “C..K” isimli grup yeni iddialarla tekrar gündeme geldi. Grubun, sokaktaki kedilere toplayarak çeşitli işkenceler yaptığı ifade edilirken, geçtiğimiz yıl yaşanan okul saldırılarını yazışmalarda övdükleri ortaya çıktı.

Ortaya çıkan son yazışmalarda yeni okul saldırılarının planlandığı ile ilgili ifadelerin yer alması ise konunun hayvanlara yönelik şiddetin ötesinde bir tehdit oluşturduğu yönündeki endişeleri artırdı.

OLAYLA İLGİLİ BAZI KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

C..K ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yaklaşık iki senedir Telegram gruplarında kedilere yönelik işkence görüntüleri paylaştığı ifade ediliyor.

Daha önce de gizli Telegram gruplarındaki yazışmaların kamuoyuna yansıdığı ve olayla bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtilirken, grubun yapısı ve faaliyetleri hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmediği iddia ediliyor.

OKUL SALDIRILARINA İLİŞKİN YENİ TEHDİTLER

Ortaya atılan son iddialara göre, grup içerisinde 7 Eylül tarihinde bir kedinin işkence edilerek öldürüleceğine yönelik ifadeler yer alıyor. Aynı yazışmalarda okul saldırılarına ilişkin yeni tehdit ve planlardan da bahsediliyor. Grubun içerisinde yaşı küçük kişilerin de olduğuna yönelik iddialar, özellikle çocukların ve gençlerin şiddet içerikleriyle etkileşimi konusunda yeni soru işaretleri doğuruyor.

‘BİR HAYVANIN BAŞINA NE GELİRSE İNSANIN BAŞINA DA O GELİR’

Konu ile ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Yaşatacağız Platformu C..K ile ilgili iddiaların bir an önce soruşturulması ve faillerin bulunması çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi,

“Bir hayvanın başına ne gelirse insanın başına da o gelir. Bu çete çökertilmeden ve failler ceza almadan ne hayvana ne de insana şiddet duracak. Ya şiddet meşrulaştırılmak isteniyor ya bu çetenin arkasında birileri var sorusu hepimizin zihninde.”

Platform, daha önce de gruptan bazı kişilerin yakalandığını fakat ceza almadan serbest bırakıldığını iddia etti. Bu durumun daha fazla işkenceye yol açtığını ifade eden Yaşatacağız Platformu, yetkililere grubun bulunması ve faillerin cezalandırılması çağrısında bulundu.