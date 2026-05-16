Dünya genelinde prestij sembolü olarak görülen özel telefon numaraları, lüks tüketim ve koleksiyon meraklılarının gözdesi olmaya devam ediyor.

Son olarak, Dubai’de gerçekleştirilen bir açık artırmada satışa sunulan tekrarlayan rakamlardan oluşan benzersiz bir hat, milyonlarca liralık tekliflere sahne oldu. Rekor fiyata satılan bu özel numaranın kodu ise 058 777 7777 olarak duyuruldu.

Beklenenin çok üzerinde bir bedelle satılan numaranın, sade ve dikkat çekici dizilimi sayesinde kısa sürede ezberlenebilmesi, açık artırmada fiyata önemli ölçüde etki etti.

KOLEKSİYONCULAR VE İŞ DÜNYASI BU NUMARALARI YARIŞLA ALIYOR

Özellikle iş insanlarının ve yatırımcıların ilgisini çeken prestijli telefon numaraları, ticari alanda marka değerini artırmak isteyenler için ayrı bir öneme sahip. Uzmanlara göre, eşsiz ya da kolayca hatırlanabilen numaralar sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir statü göstergesi olarak değerlendiriliyor. Son senelerde benzer nitelikteki numaraların da milyonlarca dolara satıldığı tahmin ediliyor.

Bu son satış, dünyada “özel numara” koleksiyonculuğunun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Benzer şekilde geçmişte de astronomik fiyatlarla el değiştiren nadir numaralar, açık artırmalarda beklenenin üzerinde teklifler almıştı.