Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ordu’nun Ulubey ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, yemek sonrası rahatsızlanınca hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre bazı işçiler, fabrikada yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı şikayeti yaşamaya başladı. Bunun üzerine 21 işçi, Ulubey ve Altınordu ilçelerindeki hastanelere başvurdu.

İşçilerin öğün olarak karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği tükettiği öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İşçilerden bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı çalışanların tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.