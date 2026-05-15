Memişoğlu, katıldığı canlı yayında sağlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hantavirüsle ilgili iddialara değinen Memişoğlu, kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, “Şu anda böyle bir salgın riski yok. Toplumumuz bu konuda müsterih olsun” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin olası salgınlara karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

5 KİŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Hantavirüs şüphesiyle takip edilen vatandaşlarla ilgili de bilgi veren Memişoğlu, test yapılan 5 kişinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Bakan, iki kişinin daha önce gemiden ayrıldığını, diğer üç kişinin ise özel izolasyon önlemleriyle Türkiye’ye getirildiğini ifade etti.

Memişoğlu, söz konusu kişilerin 42 günlük karantina sürecinin devam ettiğini kaydetti.

“SMA İLACINI ARTIK KENDİMİZ ÜRETİYORUZ”

Sağlık alanındaki yerli üretim çalışmalarına da değinen Memişoğlu, Türkiye’nin artık yalnızca sağlık hizmeti alan bir ülke değil, aynı zamanda sağlık teknolojileri üreten bir merkez haline geldiğini söyledi.

Türkiye’de SMA ilacının üretildiğini belirten Memişoğlu, klinik çalışmaların başladığını ve preklinik sürecin son aşamaya geldiğini ifade etti.

SEZARYEN ORANLARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Sezaryen doğum oranlarına ilişkin de açıklama yapan Memişoğlu, Türkiye’de ilk kez geçen yıl sezaryen oranlarında düşüş eğilimi görüldüğünü söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, normal doğumun hem anne hem de çocuk sağlığı açısından daha sağlıklı olduğunu vurguladı.