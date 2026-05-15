Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan emekli çift, telefonda kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan kişilerin kurduğu tuzak sonucu dolandırıldı. Olayla ilgili İstanbul, İzmir ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Didim’de yaşayan F.A. (71) ile eşi A.E. (74), İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak telefonda dolandırıldıklarını belirtti. Çift, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişilerin, “İsminiz terör örgütü soruşturmasına karıştı” diyerek kendilerini korkutup paniğe sürüklediğini anlattı.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle farklı tarihlerde 166 bin 240 avro ile çok sayıda ziynet eşyasını teslim ettiklerini belirten çift, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER 3 İLDE YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin Ü.Ç. (17), Y.E.S. (17), N.S. (41) ve T.K. (26) olduğu belirlendi. Aydın polisi tarafından İstanbul, İzmir ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşları 17 olan Ü.Ç. ile Y.E.S. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.