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Diyarbakır'da kan donduran bir cinayet ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, katlettikleri bir şahsı istinat duvarına asarak sergiledi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, duvara çivilendiği iddia edilen cesedin M.S. isimli bir köy korucusuna ait olduğu tespit edildi.



Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bir istinat duvarına çakılmış halde erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin korucu M.S. olduğu belirlendi.

Olay, Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’ndeki ilçe çöplüğü mevkisinde meydana geldi.

Çevrede bulunanlar, bir kişinin istinat duvarına asılı olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazenin M.S.’ye ait olduğu tespit edildi.

M.S.’nin köy korucusu olduğu ve Kulp’a bağlı Aygün köyüne kayıtlı bulunduğu öğrenildi.

M.S.’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.