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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, mevcut İkinci Başkan Vekilinin cezaevinde bulunması nedeniyle boşalan koltuk için yeni seçim gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı Naki Demir, 70 oy alarak göreve getirildi.

Seçime, 3’ü yurt dışında, 1’i kanser tedavisi gören ve 4’ü tutuklu olmak üzere bazı meclis üyeleri katılamadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da oylamada yer almadı.

NAKİ DEMİR 70 OYLA SEÇİLDİ

Toplam 137 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Naki Demir 70 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekilliği görevine seçildi.

AK Parti’nin adayı Oğulcan Sağlam ise 59 oy aldı. Oylamada ayrıca 7 boş ve 1 geçersiz oy kullanıldı.

Böylece seçimde CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı Naki Demir, rakibinin önüne geçerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yeni İkinci Başkan Vekili oldu.

AK PARTİ'NİN KULİS ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Seçim öncesinde AK Parti grubunun yoğun kulis çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Ancak yapılan çalışmalar sandık sonucunu değiştirmedi.

Naki Demir, aldığı 70 oyla salt çoğunluğu sağlayarak görevi üstlendi. Seçim sonucuyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İkinci Başkan Vekilliği koltuğu da yeniden dolmuş oldu.