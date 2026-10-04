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Kaynak: AA

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Beş gün boyunca devam eden festival, ziyaretçi sayısıyla yeni bir rekora imza attı.

Kapanış töreninde konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, organizasyona gösterilen ilgiyi rakamlarla açıkladı.

1,5 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ

Şanlıurfa’daki etkinliklere 1,3 milyon kişinin katıldığını belirten Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki tüm etkinliklerde ise 1,5 milyondan fazla ziyaretçinin ağırlandığını söyledi.

Bayraktar, şöyle konuştu:

“Şanlıurfa'da 1,3 milyon vatandaşımızla adeta tek bir yürek olduk. TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık.”

Festivalin yalnızca yarışmalardan ve ödüllerden ibaret olmadığını vurgulayan Bayraktar, organizasyonda ortaya çıkan fikirlerin gelecekte önemli projelere dönüşebileceğini ifade etti.

“GENÇLERİMİZİN PROJELERİNDE TÜRKİYE'NİN ÖZGÜVENİNİ GÖRDÜK”

Gençlerin yapay zekadan tarıma, robotikten otonom sistemlere kadar farklı alanlarda geliştirdiği projelere değinen Bayraktar, TEKNOFEST’in gençlerin kendi fikirlerine ve yeteneklerine güvenmelerini sağlamayı amaçladığını belirtti.

Bayraktar, “Bizler burada sadece teknoloji yarıştırmadık. Sizlerin projelerinde Türkiye'nin özgüvenini gördük. ‘Yapamazsınız’ diyenlere inat, biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİYİ AHLAK, VİCDAN VE ADALETLE BULUŞTURUYORUZ”

Teknolojik gelişmenin değerlerle birlikte ilerlemesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Bizler yalnızca teknoloji üretmiyor, teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturuyoruz.” dedi.

Bayraktar konuşmasını TEKNOFEST gençliğinin kendi hedeflerini belirleyen ve zorluklar karşısında mücadele eden bir nesil olduğunu vurgulayarak, “Yolumuz açık, istikametimiz hakikat, ufkumuz Kızılelma.” sözleriyle tamamladı.