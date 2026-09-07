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Kaynak: İHA

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde müze sayısı 2025 yılında yüzde 4,4 artış göstererek 664’e yükseldi. Müze sayısının en yüksek olduğu il 97 müze ile İstanbul olarak kayıtlara geçerken, bazı illerde bu sayı 1’e kadar düşüyor. Tekirdağ’da ise özel müze bulunmazken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze hizmet veriyor. Şehir, mevcut müze sayısı ile iller arası sıralamada 65. sırada yer alıyor.

MÜZE VE ÖREN YERLERİNİ 23 BİNİ AŞKIN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Yurt genelinde müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 6,8 artışla 65 milyon 862 bin 639 seviyesine ulaştı. Tekirdağ genelinde ise ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini tercih eden ziyaretçi sayısı 23 bin 362 olarak gerçekleşti.

TEKİRDAĞ’DAKİ MÜZELERDE 24 BİNİ AŞKIN ESER KORUNUYOR

Bakanlığa bağlı 2 müzede sergilenen ve muhafaza edilen toplam eser sayısı 24 bin 335 olarak açıklandı. Müze envanterindeki materyal dağılımı şu şekilde sıralandı:

Sikke: 17 bin 301

Arkeolojik materyal: 5 bin 28

Etnografik materyal: 2 bin 6

BİNİ AŞKIN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI ENVERTERDE

Tekirdağ’da müzelerin sorumluluk alanında bulunan taşınmaz kültür varlıklarının toplam sayısı bin 11’e ulaştı. Yapıların türlerine göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Sivil mimarlık örneği: 526

Kültürel yapılar: 179

Mezarlık: 73

Dini yapılar: 71

Endüstriyel ve ticari yapılar: 59

İdari yapılar: 35

Kalıntılar: 34

Askeri yapılar: 22

Anıt ve abide: 9

Şehitlik: 3