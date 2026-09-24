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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 21-27 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında işitme engelli ve sağır yurttaşların bilgiye, kamu hizmetlerine ve sosyal yaşama eşit ve etkin şekilde katılabilmelerini destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen hizmetlerle iletişim engellerinin azaltılması ve kent yaşamının herkes için daha erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

“BENİM SESİM” İLE 4 BİN 867 GÖRÜŞME

Büyükşehir Belediyesi tarafından işitme engelli yurttaşların günlük yaşamda ve resmi işlemlerde karşılaştıkları iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla geçen yıl hayata geçirilen “Benim Sesim” projesi kapsamında bugüne kadar 4 bin 867 kez görüntülü görüşme hizmeti sunuldu. Proje kapsamında işitme engelli yurttaşlar, sosyal.tekirdag.bel.tr adresindeki özel portal üzerinden randevu alarak randevu saatinde 0850 459 06 07 WhatsApp hattı üzerinden görüntülü görüşmeyle Türk İşaret Dili tercümanlarına ulaşabiliyor. Yurttaşlar, Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve bağlı iştiraklerdeki işlemlerinin yanı sıra talepleri doğrultusunda diğer kamu kuruluşlarıyla gerçekleştirdikleri iletişimlerinde de tercümanlık desteğinden yararlanabiliyor.

SAHADA VE GÜNLÜK YAŞAMDA DA YANLARINDA

Büyükşehir Belediyesi, dijital hizmetlerin yanı sıra işitme engelli yurttaşların günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda da destek sağlıyor. Yüz Yüze Tercümanlık hizmetiyle ihtiyaç duyulan durumlarda birebir Türk İşaret Dili tercümanlığı desteği sunulurken, işitme engelli ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen “CODA Güvende” projesi kapsamında titreşimli ve ışıklı bebek telsizi desteği veriliyor. Bu destek sayesinde ebeveynlerin bebeklerinin sesini ve ağlamasını fark edebilmelerine katkı sağlanıyor.

KENTİN HER ALANINDA ERİŞİLEBİLİRLİK

Büyükşehir Belediyesi, erişilebilirlik çalışmalarını kentin farklı alanlarına taşıyarak işitme engelli yurttaşların sosyal yaşama daha etkin katılımını destekliyor. Cuma hutbelerinden belediye meclis toplantılarına, sahne etkinliklerinden sosyal medya içeriklerine ve sağlık seminerlerine kadar farklı alanlarda Türk İşaret Dili çevirisi hizmeti sunuluyor.

Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla kent genelinde Türk İşaret Dili eğitimleri ve farkındalık seminerleri de düzenleniyor. Böylece işitme engelli ve sağır yurttaşların iletişim ve erişim hakkının desteklenmesinin yanı sıra toplumun farklı kesimlerinde işaret dili konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

CANDAN BAŞKAN: “EŞİT VE ERİŞİLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN YANINIZDAYIZ”

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “İletişim herkes için eşit olmalı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak işitme engelli ve sağır vatandaşlarımızın bilgiye, kamu hizmetlerine ve sosyal yaşama eşit ve etkin şekilde katılabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eşit iletişim ve erişilebilir bir yaşam için her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

