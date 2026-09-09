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Kaynak: İHA

Şarköy ilçesinde geleneksel ürünler olan zeytin ve üzüme alternatif olarak son yıllarda üreticiler tarafından yönelim artan badem tarımında hasat dönemi başladı. Kızılcaterzi Mahallesi'nde düzenlenen resmi hasat programına Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Güz, mahalle muhtarı ve yörede üretim yapan çiftçiler katılım sağladı. Heyet, bölgedeki badem bahçelerini yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi ve hasat çalışmalarına bizzat eşlik etti.

Şarköy genelinde toplam 736 dekarı aşkın alanda badem yetiştiriciliği yapılıyor. Bu üretimin 439 dekar gibi önemli bir bölümü yalnızca Kızılcaterzi Mahallesi'nde bulunuyor. Söz konusu mahalle sınırları içindeki yaklaşık 437 dekar verimli alanda yer alan 17 bin 500 adet badem ağacından, sezon boyunca yaklaşık 17,5 ton iç badem rekoltesi elde edilmesi hedefleniyor.

Hasat etkinliklerinin ardından ilçe protokolü, toplanan ürünlerin kabuklarından mekanik yöntemlerle ayrıştırıldığı işletmeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Genç badem bahçelerinin ilerleyen yıllarda tam verime ulaşmasıyla ilçedeki üretim kapasitesinin daha da artması bekleniyor.