Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restorana ait olduğu ifade edilen fiyat listesi, sosyal medyada gündem oldu. Turizm sezonunun başlaması sonrası ortaya çıkan menüde bazı ürünlerin fiyatları dikkat çekti.

LAHMACUNUN ADETİ 1450 LİRADAN SATILIYOR

Paylaşılan listede bir adet lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan ve margarita pizzanin ise 1800 liradan satışa sunulduğu fark edildi. Söz konusu fiyatlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı yaşanan duruma tepki gösterdi.

Yurttaşlar ve tatilciler, özellikle turistik bölgelerde yükselen fiyatların denetlenmesi gerektiğini savunurken, yetkililere çağrıda bulundu. Tüketiciler, restoran ve işletmelerde daha sık fiyat kontrolü yapılmasını istedi.

Öte yandan uzmanlar, tüketicilerin sipariş vermeden önce menü ve fiyat listesini dikkatlice incelemesi gerektiğini ifade ediyor. Mevzuata göre işletmelerin giriş bölümünde fiyat tarifelerini görünür şekilde bulundurmasının zorunlu olduğu hatırlatılıyor.