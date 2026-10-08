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İngiltere’nin Cardiff kentinde 1875 yılından beri faaliyet gösteren ve 250’den fazla çalışanı bulunan mühendislik firması Taylor & Sons Ltd, resmi kayıt kurumunun (Companies House) yaptığı bir yazım hatası nedeniyle ticari hayatını kaybetti. 2009 yılında yaşanan olayda, kurum yetkilileri tasfiye sürecine giren başka bir şirketin işlemlerini sisteme işlerken kurumsal felakete yol açan bir hataya imza attı.

TEK BİR "S" HARFİ ŞİRKETİ FESİH LİSTESİNE SOKTU

İflas eden şirket Manchester merkezli "Taylor & Son Ltd" (sonunda 's' harfi olmayan) isimli bir firmaydı. Ancak resmi kayıt memuru sisteme yanlışlıkla fazladan bir "s" harfi ekleyerek, tıkır tıkır işleyen ve sipariş defterleri dolu olan 124 yıllık "Taylor & Sons Ltd" şirketini tasfiye edilmiş olarak işaretledi.

BİLGİ ANINDA YAYILDI, MÜŞTERİLER VE BANKALAR İLİŞKİYİ KESTİ

Hata üç gün içinde fark edilip sistemden düzeltilse de kurumun bu veriyi kredi derecelendirme kuruluşlarına ve veri sağlayıcılarına satmış olması nedeniyle yanlış bilgi internette hızla yayıldı. Tedarikçiler şirkete kredi sağlamayı durdurdu, müşteriler mevcut siparişlerini iptal etti ve bankalar kredi imkanlarını geri çekti.

Şirket yöneticisi Philip Davison-Sebry, tatilde olduğu sırada müşterilerinden "Neden kaçtın?" telefonları aldığını ve şantiyelerden ekipmanların toplanmaya başladığını belirtti.

DÜZELTME YAPILSA DA ŞİRKET KURTARILAMADI

Kayıtlardaki yanlışlık resmi olarak düzeltilmesine rağmen piyasada oluşan güven kaybı ve mali kriz telafi edilemedi. Şirket operasyonlarını sürdüremeyerek kayyuma devredildi ve nihayetinde kapandı.

MAHKEME HÜKÜMETİ SUÇLU BULDU

Uğradığı büyük zararın ardından hukuki mücadele başlatan şirket sahibi Philip Davison-Sebry, High Court (Yüksek Mahkeme) nezdinde dava açtı. Mahkeme hakimi, Companies House’un kendi güvenlik protokollerini dahi hiçe sayarak bu hatayı yaptığına ve 124 yıllık firmanın yıkımından doğrudan sorumlu olduğuna karar verdi. İngiliz hükümeti, tek bir harf hatası yüzünden şirkete yaklaşık 9 milyon sterlin tazminat ödemek zorunda kaldı.