Olay, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi 200. Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenilen 26 yaşındaki Teğmen Ümit Mete Erez’den haber alamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giren arkadaşları, genç teğmeni kanlar içerisinde hareketsiz yatarken bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, Erez’in ateşli silahla başından vurulması sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç teğmenin şüpheli ölüm haberini alan yakınları ve silah arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç teğmenin cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmazken, emniyet güçleri ve askeri yetkililer tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’ndaki görev süresinin ilk yılını doldurduğu öğrenilen Teğmen Erez’in vefatı, askeri camiada derin üzüntüyle karşılandı.