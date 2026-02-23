Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de maç öncesi teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: 'MERT MÜLDÜR VE KEREM'İ KORUMAK İSTİYORUZ'

Tedesco şunları söyledi:

"Her şeyden önce bugünkü maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için en iyi 11'leri çıkartıyoruz. Nottingham Forest maçlarını düşünmüyoruz, bu maçı düşünüyoruz. Süper Lig'de oynanan her maç zor.

Sakatları ve eksikleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mert Müldür ve Kerem gibi oyuncular maç içerisinde çok fazla sprint atan oyuncular. Bu yüzden onları korumamız ve dikkat etmemiz gerekiyor."

'SKRINIAR TAKIMIN KALBİ VE KAPTANI'

Öte yandan Skriniar'ın yokluğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Tedesco, "Bugün 4'lü oynayacağız ama bir sonraki maçı bilmiyorum. Skriniar, bu takımın kalbi ve kaptanı. Bizi dışarıdan destekleyecek ve her zaman takımla birlikte. Birkaç hafta bizimle olmayacak ve bizim de çözüm bulmamız gerekiyor. Çağlar da çözümlerinden birisi. Kaptanlarımızdan birisi ve hiç şüphe yok ki iyi bir iş çıkaracak." ifadelerini kullandı.