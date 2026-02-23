Adalet ve İçişleri bakanlarının değişmesinin ardından kabinede yeni bir revizyon olup olmayacağı merak edilirken, gazeteci Ziya Osman Açıkel’den dikkat çeken kulis bilgileri geldi. Açıkel, hükümet kulislerinde 5 bakanlığın daha değişebileceğinin konuşulduğunu açıkladı.
Erdoğan neşteri vurdu, 5 bakan değişecek
Adalet ve İçişleri bakanlıklarındaki değişimin ardından Ankara hareketlendi. Gazeteci Ziya Osman Açıkel, kabinede 5 bakanlığın daha değişeceğini açıkladı. .Derleyen: Aykut Metehan
TGRT Haber’de konuşan Açıkel, Emniyet, HSK ve Yargıtay’a ilişkin kulislerin giderek netleştiğini ifade etti. Emniyet ve yargı kurumlarında dikkat çeken atamaların gündemde olduğunu söyledi.
Emniyet ve HSK’da Değişim Sinyali
Açıkel, kurum kurum isim vererek, "Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit değişecek. Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atilla Öztürk Bey değişecek. Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun Ankara'ya üst düzey bir göreve gelmesi İçişleri Bakanlığı koridorlarında yüksek sesle konuşuluyor." dedi
Emniyet Kararnamesi ve Yargıtay Kulisleri
Yakın zamanda kapsamlı bir emniyet müdürleri kararnamesinin beklendiğini belirten Açıkel, yargı cephesinde de önemli gelişmeler yaşanacağını söyledi. "2 büyük ildeki isimler üzerine tartışmalar sürüyor. Çok ciddi bir emniyet müdürleri kararnamesi gelecek." diyen Açıkel, Yargıtay ile ilgili kulis bilgilerini de paylaştı.
Yargıtay Üyeliklerinde Sürpriz İsimler
Açıkel, Yargıtay’da emeklilik ve yeni üye seçimi sürecinin beklendiği gibi ilerlemediğini vurgulayarak, kulislerde dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Yeni seçilecek isimlerin sürpriz olabileceğini belirtti.
5 Bakanlık Daha Değişebilir
Kabineye ilişkin en dikkat çekici başlık ise olası yeni değişiklikler oldu. Açıkel, Recep Tayyip Erdoğan için kullanılan ifadeyi aktararak, "Tayyip Bey'in 2 bakanlık değişimine karşı parti içinden gelecek yansımalara göre hareket edeceği söyleniyor. 5 bakan değişecek" dedi. Bu sözler, önümüzdeki dönemde kabinede yeni bir revizyon ihtimalini güçlendirdi.