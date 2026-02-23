Erdoğan neşteri vurdu, 5 bakan değişecek

Emniyet Kararnamesi ve Yargıtay Kulisleri

Yakın zamanda kapsamlı bir emniyet müdürleri kararnamesinin beklendiğini belirten Açıkel, yargı cephesinde de önemli gelişmeler yaşanacağını söyledi. "2 büyük ildeki isimler üzerine tartışmalar sürüyor. Çok ciddi bir emniyet müdürleri kararnamesi gelecek." diyen Açıkel, Yargıtay ile ilgili kulis bilgilerini de paylaştı.