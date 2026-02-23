Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
'CASPERLAR' SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 7'Sİ POLİS 14 KİŞİ TUTUKLANDI
Anasayfa Ekonomi Atilla Yeşilada’dan yatırımcılara tavsiye: Rekor yükselebilir... Ne altın ne borsa

Atilla Yeşilada’dan yatırımcılara tavsiye: Rekor yükselebilir... Ne altın ne borsa

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, kripto varlıkların mevcut seviyelerde oldukça ucuz kaldığını belirterek Bitcoin için 140 bin dolar hedefini işaret etti.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
Atilla Yeşilada’dan yatırımcılara tavsiye: Rekor yükselebilir... Ne altın ne borsa - Resim: 1

Altın ve borsa tarafından yaşanan dalgalanmalar son günlerde yükselişe geçerken, Bitcoin tarafından sert satışlar görülüyor. Son olarak piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. Altın ve Borsa İstanbul (BIST) tarafındaki getiri potansiyelini "yetersiz" gören Yeşilada, asıl hareketliliğin kripto para piyasasında yaşanacağını öngörüyor.

1 7
Atilla Yeşilada’dan yatırımcılara tavsiye: Rekor yükselebilir... Ne altın ne borsa - Resim: 2

Yatırımcıların altına olan ilgisini değerlendiren Yeşilada, altın fiyatlarında dolar bazında yüzde 40'lık bir getiri beklentisi olsa bile, diğer enstrümanlar karşısında bu oranın sorgulanması gerektiğini ifade etti.

2 7
Atilla Yeşilada’dan yatırımcılara tavsiye: Rekor yükselebilir... Ne altın ne borsa - Resim: 3

Borsa İstanbul tarafında ise hedef puanların yükselmesine rağmen kar marjının düşük kaldığına dikkat çeken Yeşilada, şu değerlendirmede bulundu:

3 7
Atilla Yeşilada’dan yatırımcılara tavsiye: Rekor yükselebilir... Ne altın ne borsa - Resim: 4

"BIST'in sene sonu adil fiyat hedefi 18 bin puana kadar yükselebilir. Ancak 14 bin seviyesinden 18 bine giden yoldaki 4 bin puanlık artış, yani yüzde 30'luk bir prim, mevcut şartlarda yatırım yapmaya değmeyebilir."

4 7
Atilla Yeşilada’dan yatırımcılara tavsiye: Rekor yükselebilir... Ne altın ne borsa - Resim: 5

Kripto varlıklar konusundaki iyimserliğini dile getiren Yeşilada, piyasadaki eleştirilere rağmen görüşünün arkasında olduğunu vurguladı.

5 7
Atilla Yeşilada’dan yatırımcılara tavsiye: Rekor yükselebilir... Ne altın ne borsa - Resim: 6

Bitcoin'in ve diğer kripto paraların mevcut fiyatlarının değerinin çok altında kaldığını savunan ekonomist, yıl sonu için iddialı bir rakam verdi.

6 7
Atilla Yeşilada’dan yatırımcılara tavsiye: Rekor yükselebilir... Ne altın ne borsa - Resim: 7

Yeşilada, Bitcoin'in son zirvelerini geride bırakacağını belirterek, "Bu yılın sonu gelmeden Bitcoin’in 140 bin dolar seviyesini gördüğünü, hatta bu seviyeyi aştığını görebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

7 7
Kaynak: Ekonomi Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro