Altın ve borsa tarafından yaşanan dalgalanmalar son günlerde yükselişe geçerken, Bitcoin tarafından sert satışlar görülüyor. Son olarak piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. Altın ve Borsa İstanbul (BIST) tarafındaki getiri potansiyelini "yetersiz" gören Yeşilada, asıl hareketliliğin kripto para piyasasında yaşanacağını öngörüyor.
Atilla Yeşilada’dan yatırımcılara tavsiye: Rekor yükselebilir... Ne altın ne borsa
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, kripto varlıkların mevcut seviyelerde oldukça ucuz kaldığını belirterek Bitcoin için 140 bin dolar hedefini işaret etti.Derleyen: Süleyman Çay
Yatırımcıların altına olan ilgisini değerlendiren Yeşilada, altın fiyatlarında dolar bazında yüzde 40'lık bir getiri beklentisi olsa bile, diğer enstrümanlar karşısında bu oranın sorgulanması gerektiğini ifade etti.
Borsa İstanbul tarafında ise hedef puanların yükselmesine rağmen kar marjının düşük kaldığına dikkat çeken Yeşilada, şu değerlendirmede bulundu:
"BIST'in sene sonu adil fiyat hedefi 18 bin puana kadar yükselebilir. Ancak 14 bin seviyesinden 18 bine giden yoldaki 4 bin puanlık artış, yani yüzde 30'luk bir prim, mevcut şartlarda yatırım yapmaya değmeyebilir."
Kripto varlıklar konusundaki iyimserliğini dile getiren Yeşilada, piyasadaki eleştirilere rağmen görüşünün arkasında olduğunu vurguladı.
Bitcoin'in ve diğer kripto paraların mevcut fiyatlarının değerinin çok altında kaldığını savunan ekonomist, yıl sonu için iddialı bir rakam verdi.
Yeşilada, Bitcoin'in son zirvelerini geride bırakacağını belirterek, "Bu yılın sonu gelmeden Bitcoin’in 140 bin dolar seviyesini gördüğünü, hatta bu seviyeyi aştığını görebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.