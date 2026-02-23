SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Maaş, ikramiye faiziyle geri alınır

SAHTE SİGORTALILIK EMEKLİLİĞİ YAKABİLİR

Özellikle SSK (4A) statüsünden emekli olmak isteyenlerin, bir iş yerinde fiilen çalışmadan kendilerini sigortalı göstermelerinin "sahte sigortalılık" kapsamına girdiğini vurgulayan Erdursun, süreci şöyle özetledi:

"İnsanlar prim günlerini tamamlamak için paravan şirketlerde kendilerini sigortalı gösteriyor. E-Devlet üzerinden bu durum kolayca takip edilebiliyor. Hiç personeli olmayan veya prim borcunu hiç ödemeyen şirketler mercek altında. Ayrıca, bir kişinin kendi şirketinde SSK’lı olması veya eş-dost şirketlerinde karşılıklı 'çapraz sigorta' yapılması da tespit edildiğinde emeklilik iptal sebebi sayılıyor."