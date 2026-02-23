Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecinde yapılan hatalar ve usulsüz işlemlerle ilgili hayati açıklamalarda bulundu. Özellikle EYT sonrası yoğunluğun azalmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) denetimlerini sıkılaştırdığını belirten Erdursun; sahte sigorta, çapraz sigorta ve yanlış statüde bildirim yapanları bekleyen tehlikeleri sıraladı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Maaş, ikramiye faiziyle geri alınır
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşı uyardı. Fiilen çalışmadığı halde kendini sigortalı gösterenlerin emekliliklerinin iptal edilebileceğini belirten Erdursun, maaşların, ikramiyelerin ve sağlık giderlerinin faiziyle geri alınacağını söyledi.Derleyen: Süleyman Çay
"SON 2520 GÜN KURALINA DİKKAT"
Emeklilikte hangi statüden aylık bağlanacağını son 2 bin 520 günlük prim ödemesinin belirlediğini hatırlatan Erdursun, "Bir kişinin SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan mı emekli olacağı, son yedi yıllık prim süresindeki son 1261 güne göre netleşir. Ancak bu süreci tamamlamak için fiilen çalışılmayan yerlerde sigortalı görünmek büyük bir risk taşır" dedi.
SAHTE SİGORTALILIK EMEKLİLİĞİ YAKABİLİR
Özellikle SSK (4A) statüsünden emekli olmak isteyenlerin, bir iş yerinde fiilen çalışmadan kendilerini sigortalı göstermelerinin "sahte sigortalılık" kapsamına girdiğini vurgulayan Erdursun, süreci şöyle özetledi:
"İnsanlar prim günlerini tamamlamak için paravan şirketlerde kendilerini sigortalı gösteriyor. E-Devlet üzerinden bu durum kolayca takip edilebiliyor. Hiç personeli olmayan veya prim borcunu hiç ödemeyen şirketler mercek altında. Ayrıca, bir kişinin kendi şirketinde SSK’lı olması veya eş-dost şirketlerinde karşılıklı 'çapraz sigorta' yapılması da tespit edildiğinde emeklilik iptal sebebi sayılıyor."
"MAAŞLAR, İKRAMİYELER VE SAĞLIK GİDERLERİ FAİZLE GERİ ALINIR"
Usulsüzlüğün tespit edilmesi durumunda sadece emekliliğin iptal edilmediğini, ağır mali yaptırımların da devreye girdiğini belirten Erdursun, şunları söyledi:
"Emekliliğiniz iptal edildiğinde SGK; ödediği emekli aylıklarını, bayram ikramiyelerini ve sizin için yapılan sağlık harcamalarını faiziyle birlikte geri ister. Ayrıca bankalar verdikleri promosyonları talep eder. 2019 yılındaki düzenlemeyle, kendi şirketinde yanlışlıkla SSK’lı olanların günleri Bağ-Kur’a aktarılıyor. Bu durum, emeklilik şartlarını tamamen değiştirerek aylığın kesilmesine yol açabiliyor."
YURT DIŞI BORÇLANMASI YAPANLAR MERCEK ALTINDA
Erdursun, 31 Temmuz 2019 öncesinde Türkiye’de kısa süreli sigortalı olup yurt dışı borçlanması yapanların da incelendiğini belirtti. Türkiye’de bulunmadığı halde sigortalı gösterilen gurbetçilerin SSK günlerinin iptal edilerek Bağ-Kur kapsamına alınabileceğini, bunun da emeklilik planlarını altüst edeceğini ifade etti.
"KURALCI OLUN, RİSKİ ALMAYIN"
Vatandaşları "Ben hallederim" diyen kötü niyetli aracılara karşı uyaran Özgür Erdursun, "Bazı şeyler kulağa hoş gelmeyebilir ama doğru olan kuralcı olmaktır. Belki biraz geç emekli olursunuz, belki cebinizden biraz daha fazla para çıkar ama başınız ağrımaz. Doğru yolu izlemek her zaman en güvenlisidir" dedi.