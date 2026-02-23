Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Kamil Ahmet, Opoku, Frimpong, Baldursson, Diabate İrfan, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk

FENERBAHÇE 0-0 KASIMPAŞA CANLI ANLATIM

1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı başladı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

7' Talisca ceza sahası içeisinde rakibiyle girdiği iki mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi ancak Yasin Kol oyunu devam ettirdi.

KASIMPAŞA DIABATE İLE GOLE YAKLAŞTI

14' Benedyczak'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diabete Ederson'u geçemedi.

FENERBAHÇE'NİN İLK İSABETLİ ŞUTU ASENSIO'DAN GELDİ

19' Levent'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Asensio gelişine vurdu ancak top kaleci Gianniotis'te kaldı.

FENERBAHÇE İKİNCİ KEZ PENALTI BEKLEDİ

31' Fenerbahçe Dorgeles Nene'nin ceza sahası içerisinde rakibiyle girdiği mücadele sonrası yerde kalmasıyla bir kez daha penaltı bekledi. Yasin Kol bir süre VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

GIANNIOTIS ASENSIO'YA GOL İZNİ VERMEDİ

45+1' Fenerbahçe hızlı atakta maçın en pozisyonunu yakaladı. Marco Asensio'nun kale önünde çaprazdan sert şutunda kaleci Gianniotis harika bir refleksle topu kornere çeldi.