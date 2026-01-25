Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: 'ÇÖZÜK BULMAKTA GEÇ KALDIK'

Tedesco beraberliğe dair yaptığı değerlendirmede, "Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor." diye konuştu.

'KAZANMAYA YAKIN TARAF BİZDİK'

Zirve ile puan farkının 3'e çıkması hakkında da konuşan Tedesco, "Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.