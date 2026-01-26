Bursaspor Tahsin Tam ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı.

BURSASPOR MUSTAFA ER'İ AÇIKLADI

Mustafa Er, Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bursa doğumlu Mustafa Er, geçmiş dönemlerde de Bursaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Son olarak Boluspor'u çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam 3,5 ay sonra yeniden eşofmanlarını giymeye hazırlanıyor.