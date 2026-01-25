Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe Göztepe’yi ağırladı.

Chobani Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşmanın ilk yarısı adeta nefes kesti.

Fenerbahçe maça 17. dakikada Musaba’nın asistinde ağları havalandıran Dorgeles Nene’nin golüyle hızlı başladı. Bu golün hemen ardından Musaba’nın şutunda top direkten döndü.

Göztepe, Fenerbahçe savunmasını hızlı ataklarla tehdit ederken orta sahada Yiğit Efe’nin hatalı pasını değerlendiren konuk ekip, Arda Okan’ın ortasında Janderson’un ayağından beraberlik golünü buldu.

İlk yarısı yüksek tempoda geçen maçın son dakikalarında Arda Okan 45+5’te direğe takıldı ve devreye 1-1’lik eşitlikle girildi.

İkinci yarıda temponun iyice düştüğü görüldü. Fenerbahçe’de Aston Villa maçının yorgunluk belirtileri baş gösterdi.

İki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı ve maçta başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43’e yükseltirken Göztepe puanını 36 yaptı.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.

Göztepe: Lis, Arda Okan, Ogün, Godoi, Taha, Cherni, Miroshi, Efkan, Olaitan, Guilherme, Janderson

FENERBAHÇE 1-1 GÖZTEPE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Göztepe maçı başladı.

FENERBAHÇE NENE İLE ÖNE GEÇTİ

16' Musaba'nın son çizgiden içeri çevirdiği topu kale önünde Nene tamamladı. Fenerbahçe zorlu maçta öne geçti.

MUSABA DİREĞE TAKILDI

18' Golden sonra hareketlenen maçta; Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Bu kez Nene çıkardı, Musaba gelişine vurdu. Ancak top direkten geri geldi.

GÖZTEPE JANDERSON İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

23' Yiğit Efe'nin hatalı pasında hızlı atağa çıkan Göztepe Efkan Bekiroğlu'nun asistinde Janderson'un attığı golle skorda eşitliği yakaladı.

GÖZTEPE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

30' Göztepe hızlı atakta yine tehlike yarattı. Efkan Bekiroğlu'nun şutunda Ederson gole izin vermedi.

TALISCA NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

36' Kornerden gelen ortaya kaleci Lis'in boşa çıkmasıyla Talisca net pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda çerçeveyi tutturamadı.

GÖZTEPE SON DAKİKADA DİREĞE TAKILDI

45+5' Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşunda top direkten geri geldi.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 1-1 GÖZTEPE

LIS FENERBAHÇE ATAĞINDA KALESİNİ GOLE KAPATTI

59' Asensio'nun ceza sahası dışından sert şutunda Lis topu çelmeyi başardı. Seken topu alan Musaba ceza sahası içerisine ortaladı. Bu kez Fred'in kafa vuruşunda Lis yeniden topun sahibi oldu.

LIS TEHLİKEYİ UZAKLAŞTIRDI

78' Fenerbahçe’de Marco Asensio köşe vuruşunu kullandı. Kaleci M. Lis topu yumruklayarak uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.