6 Şubat felaketinde ağır yara alan illerin başında gelen Gaziantep’te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe sebep oldu. AFAD, depremin saat 19.13’te yaşandığı duyururken, sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği ifade edildi.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sarsıntıdan sonra iki önemli deprem uzmanından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin Ölü Deniz Fay Zonu üzerinde olduğunu belirterek, “Bu deprem 2023 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edilebilir. Bölgenin enerjisi daha önce büyük ölçüde boşaltıldığı için şu anlık tehlike yok” sözlerini sarf etti.

DEPREM TEHLİKESİ ARTTI

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise farklı bir noktaya dikkat çekti. Bektaş, 6 Şubat 2023 tarihindeki 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık depreminden sonra oluşan stres transferinin Amik Ovası, Hatay ve Gaziantep–Nurdağı hattını yeniden yüklediğini vurgulayarak, bu bölgelerde deprem tehlikesinin arttığını söyledi.