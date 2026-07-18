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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, anlamlı bir yaban hayatı destek çalışmasına imza attı. Doğal ortamlarında yaralı halde bulunarak koruma altına alınan yabani kuşlar, uzman hekimlerin gözetiminde sağlığına kavuşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü tarafından yaralı ve bitkin halde bulunarak tesise getirilen kuşların rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütüldü. Uzman veteriner kadrosunun yoğun çalışmaları sonucunda 9 kerkenez, 5 kızıl şahin, 18 güvercin, 3 kumru olmak üzere toplamda 35 yaban kuşu tamamen iyileştirildi.

Sağlık durumları normale dönen ve yeniden uçabilen kuşlar, doğal ortamlarına salınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç idaresindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yanı sıra gerçekleştirdiği bu çalışmalarla yaban hayatının korunmasına ve ekolojik dengenin sürdürülmesine de katkı sunmaya devam ediyor.