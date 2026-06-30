Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl amacı bakın neymiş...

Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Musa Y. ve Zübeyir T.‘nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.